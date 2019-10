Het was niet wervelend, maar Club Brugge dient Moeskroen nog eens een thuisnederlaag toe

Le Canonnier is niet langer een onneembare burcht. Moeskroen maakte het Club Brugge gisteren erg lastig, maar plooide na een fraaie trap van Hans Vanaken. De Brugse topschutter maakte nog maar eens het verschil voor een zakelijk voetballend, maar weinig indrukwekkend Club.

Wie vervangt Ruud Vormer in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain? Het is een vraag waar Philippe Clement al mee bezig is sinds de Nederlander werd uitgesloten in het CL-duel in Madrid. De logische oplossing, Mats Rits een rijtje hoger en Eder Balanta in de ploeg, kan niet door de blessure van de Colombiaan. De Club-trainer moet op zoek naar andere oplossingen. Gisteren in Moeskroen deed hij aan troepenschouw.

Siebe Schrijvers, één van de kandidaten om centraal op het middenveld in de ploeg te komen, stond voor de derde keer dit seizoen aan de aftrap. Kwestie van wedstrijdritme op te bouwen – de Limburger werd tot nog toe amper gebruikt. Bij zijn vorige wedstrijden in de basis werd hij telkens voortijdig naar de kant gehaald.

Clement liet Schrijvers spelen in het systeem waarin hij vorig seizoen uitblonk onder Ivan Leko. Als tweede spits in een 3-5-2 met Emmanuel Dennis in de spits en Krépin Diatta en Eduard Sobol op de flanken. De Club-trainer gebruikte de opstelling ook in de thuismatch tegen Galatasaray. Wil hij Paris Saint-Germain dinsdag op dezelfde manier opvangen?

Veel balverlies

De Brugse eerste helft was niet goed. Moeskroen stond hoog op het veld en dwong de bezoekers keer op keer in de fout. De balverliezen stapelden zich op, Club kreeg geen lijn of snelheid in zijn aanvallen. Eduard Sobol speelde een slechte wedstrijd op de linkerkant. Krépin Diatta deed zijn best op rechts, maar speelde te ver van de zestien om gevaarlijk te zijn. Dennis en Schrijvers werden te weinig in het spel betrokken. Ook Ruud Vormer en Hans Vanaken slaagden er niet in het sterke Henegouwse middenveld te ontwrichten.

Moeskroen bleef moeiteloos overeind, maar slaagde er op zijn beurt niet in Simon Mignolet te bedreigen. Het resultaat was een povere eerste helft, waarin we tot zeven minuten voor rust moesten wachten op een grote kans. Moeskroen-doelman Jean Butez – vorige zomer nog in beeld bij Club – reageerde attent op een afgeweken bal van Diatta na een goeie actie van Vormer. Twee minuten later stond het 0-1. Diatta zette voor, Vanaken haakte goed af om in één tijd knap zijn zesde van het seizoen binnen te trappen. De Gouden Schoen en Profvoetballer van het Jaar maakte nog maar eens het verschil voor Club.

Twee goals afgekeurd

Moeskroen was niet bij machte om te reageren na de rust. Aleix Garcia mag dan één van de betere passeurs van de competitie zijn, als de spitsen niet thuis geven, is het moeilijk om te scoren. Club probeerde zo snel mogelijk het tweede doelpunt te maken om met de handrem op naar de ontmoeting met PSG toe te leven. Siebe Schrijvers stond echter buitenspel toen hij de 0-2 binnentrapte, de VAR kwam logisch tussenbeide.

Met de inbreng van Percy Tau voor Schrijvers werd Club gevaarlijker. Tau kreeg meteen twee kansen, maar op een tweede doelpunt bleef het wachten.

In het slot kreeg Club bijna het deksel op de neus. Jonah Osabutey kreeg op een voorzet van invaller Olinga nog een uitstekende kopkans voor Moeskroen, maar mikte pal op Simon Mignolet. Daar kwam Club goed weg. In de toegevoegde tijd dacht Diatta dat hij dan toch de 0-2 had gemaakt, maar de VAR had hands van Ruud Vormer gezien.

Voor het eerst sinds 29 september 2018 moet Moeskroen zich in de reguliere competitie thuis gewonnen geven. De zege voor Club is verdiend, maar dinsdag zal het een heel ander voetbal tevoorschijn moeten toveren om ook maar enige kans te maken tegen PSG.