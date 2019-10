Wisselvallig Genk mag Sébastien “Messi” Dewaest danken voor zege tegen rode lantaarn Cercle Brugge

Het fraaie doelpunt van kapitein Sébastien Dewaest bezegelde het lot van Cercle Brugge tegen KRC Genk: 1-0. Doelman Guillaume Hubert voorkwam in de eerste helft een veel hogere score, maar na de pauze zette de rode lantaarn zijn voet méér dan naast die van de regerende landskampioen, maar werd daar finaal niet voor beloond.

Geen Mohamed Salah of Roberto Firmino zaterdagavond meer in Genk, maar Cercle Brugge. Het elftal van Felice Mazzu wilde na de nederlagen tegen Standard (1-0) in de competitie en Liverpool (1-4) in de Champions League weer aanknopen met een zege tegen de rode lantaarn. De Italiaanse Belg wijzigde daarbij zijn basiself op maar liefst vijf plaatsen in vergelijking met het kampioenenbal: De Norre, Wouters, Dewaest, Ndongala en Hrosovsky. Ook bij de Vereniging ging Bernd Storck in zijn tweede wedstrijd met de grove borstel door zijn basiself met maar liefst zes (!) wijzigingen: Serrano, Dabila, Gory, Donsah, Biancone en debutant Dekuyper kwamen zo aan de aftrap.

Dewaest à la Messi

In de beginfase gaf Cercle Brugge alle vrijheid aan de thuisploeg. Onuachu zorgde eerst nog voor een waarschuwing aan het adres van doelman Hubert, maar slechts enkele tellen later stond het eerste en enige doelpunt van de partij reeds op het scorebord. Aan de rechterkant legde Wouters af naar kapitein Dewaest, die na een fraaie slalom het leer onder de West-Vlaamse doelman schoof: 1-0. Ook in zijn eigen doelgebied schuwde Dewaest het werk niet en smoorde de Genkse kapitein ieder mogelijk gevaar in de kiem met gepaste tussenkomsten. Rechtsachter Bianco werkte een harde inspeelbal van Hubert knullig over de achterlijn, typerend voor de chaotische organisatie achterin bij Cercle Brugge. Op het half uur vergat Samatta de Vereniging helemaal uit te tellen, maar de doelman van de Vereniging had een goede dag. Op slag van de rust konden zowel Maehle, Samatta als Hrosovsky het leer opnieuw niet voorbij het Henegouwse sluitstuk krijgen.

Foto: BELGA

Coucke redt Genkse meubelen

Het elftal van Bernd Storck begon met hernieuwde moed aan de tweede helft. Al na 12 seconden stak Gory de neus aan het venster, maar ploegmaat Hazard stond ongelukkig in de baan van het schot. Twee minuten later schoot Gory ook nog in het zijnet. Na een ongelukkige val van Maehle op zijn pols kwam Berge tussen de lijnen. Hierdoor schoof Wouters naar de linkerkant en De Norre naar de rechterkant. Na een uur spelen zette Hazard diezelfde De Norre in de wind met een vlotte kap, maar KRC Genk ontsnapte aan de gelijkmaker. De tweede helft was lange tijd maar een smaakloze hap na het Genkse hoofdgerecht in de Champions League van eerder deze week. De vermoeidheid kroop in de ploeg van KRC Genk en Cercle Brugge kwam steeds beter voor de dag. De pijlsnelle Ito besloot nog eens op Hubert. In de slotseconden stuitte een uitstekende Gory zowaar nog op Coucke, die de Genkse meubelen redde met een ultieme beenveeg op de achterlijn.

De Norre: "Druk altijd moeten vasthouden"

Racing Genk won van de rode lantaarn, maar sprankelend was het allemaal niet. Dat gaf ook Casper De Norre na afloop toe. “We begonnen nochtans sterk met veel druk naar voren, maar slaagden er niet in die druk vast te houden”, aldus de Genkse verdediger. “Ik weet ook niet waarom we dat niet deden. Zij zitten in een vertrouwenscrisis door die laatste plaats, dus we hadden die druk altijd moeten vasthouden. In de tweede helft kropen we achteruit. We zochten te snel naar een tweede doelpunt, maar verloren dan te veel de bal op het middenveld. Hierdoor kwamen we als verdediging veel onder druk te staan. Ook een werkpunt voor mezelf blijven de voorzetten. Met een reus als Onuachu voorin moet dat een belangrijk wapen zijn en moeten we daar veel meer kunnen uithalen.”

Storck: "Fier"

Cercle Brugge-trainer Bernd Storck verliet met opgeheven hoofd de Luminus Arena. “Ik ben fier op de prestatie van mijn ploeg na de pauze”, aldus de Duitser. "Natuurlijk ben ik ontgoocheld over het resultaat, maar deze prestatie geeft hoop voor de toekomst. In de eerste helft mag ik mijn doelman danken dat de score aan de pauze niet hoger was dan 1-0. Hierdoor bleven we in de wedstrijd. Moet heel goed voetbal slaagden we er ook in om kansen af te dwingen. Ik ben vooral blij met de manier waarop we gespeeld hebben met deze heel jonge ploeg. Op twee weken tijd hebben we alvast grote stappen gezet, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet." (svc)