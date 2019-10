KV Mechelen springt naar de derde plaats na 1-3-zege bij Waasland-Beveren

KV Mechelen blijft netjes op koers voor Play-off 1. Malinwa sloot zondagavond de twaalfde speeldag af met een 1-3-zege op het veld van Waasland-Beveren en springt zo over Antwerp en AA Gent naar de derde plaats, op amper vier punten van leider Club Brugge.

Waasland-Beveren tegen KV Mechelen. Ofwel: de heruitgave van de beruchte match in maart 2018, die het Belgische voetbal op haar grondvesten deed daveren. Met een verzoeningsdiner wilden de bestuurders van beide clubs het verleden laten rusten, maar de match leefde meer dan ooit. Op een feestelijke Freethiel, met een uitverkocht bezoekersvak, zorgden beide supporterskernen voor een aangenaam sfeertje.

Met Waasland-Beveren en KV Mechelen stonden ook respectievelijk de minst efficiënte en de meest efficiënte club van 1A tegenover elkaar. En statistieken liegen nooit. Dat was zondagavond voor rust op de Freethiel ook te zien. Waasland-Beveren zette meer dan zijn voet naast revelatie Mechelen, maar een doelpuntje maken, blijft toch o zo moeilijk voor de Waaslanders. Vukotic heerste bij de stilstaande fases, maar was niet doeltreffend. Dierckx knalde onbesuisd hoog over. En Durmishaj en Kobayashi vonden de vuisten van Thoelen op hun weg. Dan toonde Mechelen zich efficiënter. Op slag van rust vond Vanlerber­ghe de vrijstaande Kaya aan de tweede paal na een counter uit het boekje. De 33-jarige middenvelder werkte koelbloedig af. Eerder had De Camargo wel al moederziel alleen op de dwarsligger gekopt. Een zeldzame misser van de Mechelse topschutter, die een mindere avond kende op de Freethiel.

Foto: Photo News

Bij Waasland-Beveren speelde Yuki Kobayashi zich in de kijker. De Japanner verscheen gisteren pas voor het eerst in de basis bij de fusieclub, maar zorgde voor het nodige vleugje creativiteit en rust op het middenveld. Hij regelde het tempo en nam alle stilstaande fases voor zijn rekening – lang geleden dat de corners op de Freethiel zo goed aangesneden werden. In het begin van de tweede helft knalde hij vanop de rand van de zestien de gelijkmaker tegen de touwen. Zijn eerste in Beverse loondienst, al had ook Durmishaj – wat werkte de spits hard – een groot aandeel in dat doelpunt door de bal binnen te houden na een ferme inspanning.

Plezier op de tribunes

Waasland-Beveren rook bloed en speelde mooi voetbal. Het Beverse publiek kirde bij momenten van plezier. Mechelen hapte naar adem, maar uit het niks kwam het weer op voorsprong na een wel heel ongelukkige owngoal. Na een scherp aangesneden vrije trap van Schoofs gingen drie spelers van Waasland-Beveren met elkaar in duel. Tshibola verlengde de bal uiteindelijk in eigen doel. Pijnlijk. Nauwelijks enkele minuten later zweefde een ijzersterke doelman Thoelen een kopbal van Durmishaj uit zijn doel. Trainer Mercier gooide met Sula nog een extra spits in de strijd in de hoop het tij te keren, maar het doelpunt viel aan de overkant. Togui zette de zware 1-3 eindstand op het bord. Door het puntenverlies van AA Gent springt KV Mechelen nu zelfs naar de derde plaats in het klassement. Een straffe prestatie van de promovendus. Een moedig Waasland-Beveren blijft onderin bengelen met amper zeven punten.