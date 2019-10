Club Brugge en Standard houden het op gelijkspel in teleurstellende topper

Leider Club Brugge heeft nummer twee Standard niet kunnen kloppen in het eigen Jan Breydelstadion. De Rouches kwamen al vroeg op voorsprong door een goal van Samuel Bastien en verdedigden daarna met man en macht. Vlak na rust scoorde David Okereke wel de gelijkmaker, maar aan echt grote kansen raakte geen van beide teams niet meer. Zo eindigde een teleurstellende topper op 1-1. Club Brugge behoudt drie punten voorsprong op de Luikenaars.

Met Club Brugge en Standard stonden de nummer één en twee in het klassement neus aan neus in Jan Breydel. Clement en Preud’homme - in 2016 nog samen kampioenenmakers - verrasten niet met hun basiselftallen. Clement koos voor Okereke in plaats van Dennis, bij Standard mocht Oulare voor het eerst starten. In principe had Standard twee dagen minder recuperatie gehad na de Europese midweek, maar dat was bij de start van de wedstrijd niet te merken. De Rouches overvleugelden Club op het vlak van scherpte en frisheid. Dat resulteerde na amper vijf minuten al in een prachtig doelpunt van Bastien. De middenvelder had Mata met een subtiele toets prachtig te kijk gezet na een positionele fout achterin bij Club Brugge en vloerde vervolgens Mignolet met een lage schuiver.

Voor het eerst dit seizoen moest Club Brugge, in eigen lang nog ongeslagen, achtervolgen. Dat gegeven zorgde niet bepaald voor peper in de schoenen bij blauw-zwart: het leek de eerste helft helemaal nergens op. De beruchte aanvalslinie van Club werd vakkundig geneutraliseerd, Standard leunde achteruit. Tot overmaat van ramp zag Clement ook nog Mata uitvallen met een blessure. De slechtste helft van Club dit seizoen werd er dus eentje om snel te vergeten.

Dubbele wissel van Clement rendeert meteen

Clement besefte dat het anders moest en greep in tijdens de rust. Een dubbele wissel moest voor de kentering zorgen: Balanta en breekijzer Diagne - tegen PSG zelfs niet op de bank - in, Rits en Tau bleven in de kleedkamer. Enerzijds een gewaagd gokje, want Clement had zo na 45 minuten al zijn drie wissels opgebruikt. Effect had het wel: Club hing de bordjes meteen in evenwicht. Balanta stuurde Vormer rechts de zestien in, en de Brugse kapitein bood met zijn achtste assist van het seizoen de gelijkmaker van Okereke op een schoteltje aan. Vormer ging het publiek nog wat opjutten, Club herademde en trok opnieuw vooruit. Het haalde daarvoor nog niet zijn beste voetbal boven, maar op wilskracht geraakte de leider al een eindje vooruit. Standard raakte amper nog over de middenlijn. Steeds kwam Club dichter bij de winnende treffer. Diatta schoot eerst nog hard over van buiten de zestien, daarna werd een treffer van Vanaken afgekeurd voor voorgaand buitenspel van Sobol.

De tijd tikte weg in het voordeel van Standard, maar kansenregen kreeg Club niet meer door de goede organisatie van de Luikenaars. Ook vier minuten toegevoegde tijd leverden geen doelpunt meer op, waardoor Club Brugge en Standard de punten deelden na een matige topper in Jan Breydel. Club blijft leider met drie punten voorsprong op Standard, al heeft het wel nog een inhaalmatch in Charleroi te goed.

