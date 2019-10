Boli en Suzuki stoppen zegereeks KV Mechelen

Niet dat KV Mechelen de afgelopen weken ging zweven, maar woensdagavond riep Sint-Truiden de troepen van Vrancken weer even tot de orde. Boli en Suzuki wisten de zesde seizoenstreffer vann Togui in extremis uit en bezorgden de Truienaars zo een welgekomen driepunter. Het werd 1-2.

Terwijl Brys - ex-coach van Malinwa - het vertrouwen behield in de elf die AA Gent op een brilscore hielden, voerde Vrancken twee wissels door. Storm en De Camargo kregen rust, Tainmont en topschutter Togui kwamen in de ploeg. Voor Tainmont, de man die Malinwa de titel in 1B bezorgde, was het na de bekerfinale pas zijn tweede basisplaats van 2019.

De wedstrijd kende een lange studieronde. Een mislukte omhaal van Van Damme, een kopbal van Schoofs en een schotje van Vanlerberghe aan de ene kant en een volley van Mmaee en een kopballetje van Boli aan de andere kant waren schaarse speldenprikjes voor doelmannen Schmidt en Thoelen.

Het was Pol Garcia die op het halfuur vanop 25 meter het vuur aan de lont stak. Zijn afstandsschot trof de paal. STVV verzuimde echter het momentum te grijpen en Malinwa stak via pogingen van een bedrijvige Togui en Schoofs zijn neus aan het venster. Toen De Bruyn een laterale pass knullig in de voeten van Kaya deponeerde, ging de Truiense alarmbellen aan het rinkelen. De Mechelse aanvoerder dropte zijn zesde assist van het seizoen netjes in de voeten van Togui, die Schmidt omspeelde en zijn zesde van het seizoen in het lege doel schoof. Net als tegen Waasland-Beveren moest de Ivoriaan nog even op de VAR wachten, maar van buitenspel was geen sprake. Via Tainmont en een kopbal van Togui op de lat kreeg KV Mechelen nog voor rust twee grote kansen op de 2-0, mar de netten trilden niet meer.

VAR grijpt in

Na de koffie moest STVV vol aan de bak, maar het was de thuisploeg die zijn score verder wou uitdiepen. Dat lukte al vrij snel toen Bateau een voorzet van alweer Kaya voorbij Schmidt kopte. De VAR zag echter dat Bateau met een voet buitenspel stond: geen 2-0 dus.

Na een dubbele wissel – Acolatse en De Ridder kwamen in de ploeg – kwamen de Limburgers beter in de partij. Boli en Sousa dreigden vanop afstand, maar Thoelen werd niet verontrust. Toen Acolatse een hoekschop op het hoofd van Boli schilderde, ging de bal wel tegen de touwen. Even later ging Malinois helemaal knock-out. Thoelen duwde een schuiver van Boli in de voeten van Suzuki en de 1-2 was een feit. KVM kon niet meer reageren en slikte zo zijn eerste nederlaag sinds de 0-5 tegen Club Brugge eind september.

Zo bleef Vrancken gisterenavond met een 23 op 39 achter, één puntje meer dan Marc Brys in 2010-2011. Toen strandde Malinwa op één punt van het als zesde geëindigde Standard. Geel-rood blijft dus op koers voor Play-off 1, maar om het met een torenhoog cliché te zeggen: laat ons het maar match per match bekijken.