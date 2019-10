Zwak Genk knokt zich in de 96ste minuut alsnog langs Antwerp

Wat haalde Felice Mazzu opgelucht adem. Antwerp was op weg om revanche te nemen na twee 4-0-nederlagen in de Luminus Arena, maar gaf de zekere zege alsnog uit handen. Sander Berge maakte de gelijkmaker in de allerlaatste minuut.

Dat ze er niet gerust in waren, die van Genk. Als je rode lantaarn Cercle Brugge thuis ternauwernood met 1-0 kan kloppen, weet je dat het tegen een stugge ploeg als Antwerp zéker moeilijk wordt. Felice Mazzu rekende opnieuw op zijn spitsenduo om het verschil te maken, maar het vlotte aanvalsspel vond aan de overkant plaats – daar waar ene Lamkel Zé rondliep. Na drie minuten kwam de Kameroener een eerste keer aan de bal en begon De Norre – de vervanger van de geblesseerde Maehle – meteen te bibberen. Het eerste schot van Lamkel Zé belandde nog voorlangs, maar even later was het wél raak. Antwerp combineerde knap en Buta bewees met een knappe voorzet waarom clubs als Wolverhampton en Watford hem volgen. Aan de tweede paal tikte Lamkel Zé overhoeks binnen met zijn – gezegende – linker. Terwijl hij dit keer uitpakte met een leuk dansje, deed Mazzu wat hij dit seizoen al zo vaak deed: nee schudden.

Schwalbe en geel

Laszlo Bölöni had zijn zaakjes opnieuw op orde. Zoals zo vaak had de Roemeen een basisspeler zonder uitleg in de tribune gegooid – na Coopman overkwam het nu Benson, nota bene tegen diens ex-club. Maar zijn verrassende keuze voor Rodrigues bleek ook een góéíe keuze, de Portugees zat meteen in de match. Wel gaf hij domweg een corner weg waarop Berge de 1-1 had kunnen maken, maar half naast de bal trapte. Dat was het wel héél vaak bij Genk: net niet. Vooral Ito kon een paar keer gevaarlijk oprukken, maar ofwel was zijn voorzet niet zuiver, ofwel dribbelde hij een mannetje te veel. Maar hij probeerde tenminste, zijn collega op links – niet Bongonda, maar Ndongala – zorgde voor helemaal géén gevaar.

Rood Rodrigues

Nogmaals: wat een verschil met Lamkel Zé. Het boefje bleef terreur zaaien in de thuisdefensie. Hij blonk ook weer uit in het pakken van een domme gele kaart – dit keer na een schwalbe in het midden van het veld –, maar hoe dan ook: bij Genk waren ze maar wat blij dat ze na 45 minuten nog maar één goal hadden geslikt. Na 47 minuten daarentegen… De tweede helft was nog maar net begonnen toen Rodrigues vanaf links naar binnen kwam, zag dat Dewaest week en bleef weken, en de bal via Lucumi in de korte hoek voorbij Coucke trapte. 0-2, en vreemd genoeg zelfs amper ongeloof de tribunes. Antwerp was gewoon scherper en beter. Diezelfde Rodrigues fusilleerde meteen erna nog eens tweemaal de zijnetten.

Mazzu had al een (defensieve) wissel opgebruikt – Wouters loste aan de rust Uronen af – en gooide nu ook Bongonda in de strijd. De man van 7 miljoen mist dan wel vertrouwen, misschien lukte het hem als supersub wél. Het was alleszins nodig, want Genk was echt totaal de kluts kwijt en kon geen enkele gevaarlijke aanval in elkaar boksen. Al bleek voor de zoveelste keer dat dat in het voetbal niet per se nodig is. Heynen gooide van vrij ver een (zelfs matige) vrijschop voor doel, en Samatta toonde dat hij zijn killerinstinct nog niet is verloren. Vanuit het niks trapte de Tanzaniaan de aansluitingstreffer voorbij Bolat.

Terwijl de bezoekende fans al 70 minuten lang een feestje bouwden, had de Genkse aanhang eindelijk weer een sprankeltje hoop en schreeuwde ze hun spelers naar voren. Op een bepaald moment kon Antwerp dan wel counteren met drie tegen één, maar Rodrigues had niet door dat Coucke tientallen meters voor zijn doel stond en zo de bal kon onderscheppen. De 1-3 was daar bijzonder dichtbij. En nog díchterbij toen Mirallas voor Coucke opdook en zijn gekruist schot nog net zak gekeerd.

Antwerp was zichzelf aan het nekken en al helemaal toen Rodrigues zijn tweede gele kaart pakte. Tegen tien man hoopte Genk op de verlossende goal en die viel alsnog. In de 96ste minuut bleef Berge zoeken tot hij een gaatje had gevonden, en hij trapte alsnog de wel erg verrassende gelijkmaker binnen.