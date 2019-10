Eupen zet zwak KV Kortrijk opzij in West-Vlaanderen

Eupen versloeg KV Kortrijk verdiend met 1-2. De Kerels brachten zichzelf in moeilijkheden en betaalden het gebrek aan grinta en goede passes cash.

Kortrijk had wel balbezit, maar bracht enkel steriele druk. Eupen zette er een stevige organisatie tegenover en wiegde Kortrijk in slaap. Tot op het kwartier Schouterden zich doorzette vanop links, voorbij Azouni de zestien in dook en Bolingi de goal op een schoteltje aanbood. De Kortrijkse verdediging leek in herfstvakantie, want de Congolees kon zijn eerste van het seizoen volledig vrijstaand binnentrappen.

Op het halfuur kregen de Kerels het deksel helemaal op de neus. Milicevic ging van in het midden op wandel, een terugkerende D’Haene zette er niks tegenover en liet hem gewoon passeren. Milicevic rook de ruimte, bracht de bal scherp voor en Hines-Ike zette Bolingi niets in de weg om zijn tweede van de avond onder Bruzzese te koppen.

Een zwak Kortrijk bleef hangen in slechte voorzetten en mislukte passes. Mboyo had er genoeg van, en haalde uit vanop links. Zijn kanonskogel kon nog afgeblokt worden door een Eupens been. Het werd stilaan het festival van de slechte passes, want geen enkele bal leek aan te komen.

Even hoop door owngoal

Tekenend voor de Kortrijkse onmacht was de eerste kans van de tweede helft. Hornby nam een bal op de slof, kraakte zijn schot en Lepoint schoot van dichtbij in buitenspelpositie over. Na een duw van Blondelle op Lepoint kreeg Kortrijk een vrijschop. De Sart bracht hem goed voor, Lepoint kopte stevig, maar De Wolf gaf geen krimp. Kortrijk leek de kelk tot op de bodem te moeten ledigen, maar een schot van Marreh werd van de lijn geweerd door Van Der Bruggen.

Eupen bracht Kortrijk in het slot nog onverhoopte hulp toen Blondelle een voorzet van Mboyo in eigen doel verlengde. Het geloof kwam terug bij de thuisploeg, maar De Wolf hield de beste poging van Kage uit zijn doel.

Zo nestelt Eupen zich voorlopig naast Anderlecht op een gedeelde elfde plaats. De Kerels zien de Panda’s tot op een puntje naderen en moeten herbronnen om zaterdag scherper voor de dag te komen op bezoek bij leider Club Brugge.