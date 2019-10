Oostende ook sportief in nesten: Charleroi klopt aan deur Play-off 1 na winst met tien man

Halloween is écht een beetje horror aan zee: KV Oostende verloor nu ook tegen Charleroi en ziet de kelderploegen naderen.

‘KVO zal nooit vergaan!’ Het spandoek in de spionkop loog er niet om. Stel je dit voor: je laat 5 op 30 optekenen in de competitie, en toch is die statistiek pas gespreksonderwerp nummer twee. Naast de sportieve kopzorgen moet men in Oostende tegenwoordig vooral hopen dat de club volgend jaar nog bestaat. ‘Maar iedereen wordt correct betaald’, stelde Capon afgelopen weekend nog.

Als coach kan je in zo’n situatie twee dingen doen. Het enige waar je zélf vat op hebt – de sportieve malaise - proberen om te buigen, of ook daar verder kopje-onder gaan. Coach Ingebrigtsen koos voluit voor dat eerste. Hij stelde liefst vijf aanvallende spelers op. De intenties waren mooi, maar de realiteit op het veld was traditioneel een pak minder sexy. Charleroi was baas over de bal en liet nog voor de 20ste minuut twee wenkende kansen liggen.

Hopeloos

Niet dat er niet gevochten werd bij de thuisploeg, maar opnieuw was er lang een schrijnend gebrek aan kwaliteit. Vooral aanvallend oogt het hopeloos. Guri vecht al te vaak met de bal, de flitsende Sakala van het seizoens­begin zijn we al langer kwijt. In alle miserie heb je dan een tikkeltje geluk nodig. Dat kwam er op het halfuur toen Diagne van het veld werd gestuurd na een interventie van de VAR. Blijkbaar had de verdediger als laatste man een veelbelovende aanval afgebroken met de arm. Geel werd rood, en de prooi werd plots jager. Guri kopte in daaropvolgende fase bijna raak, ook Bataille kwam dicht bij een goal. Toch hield Charleroi stand tot aan de rust.

Daar werd herschikt: Morioka bleef binnen voor een extra verdediger, bij Oostende werden Vargas en Canesin gebracht om een gaatje te vinden. Er werd voorin iets beter gevoetbald, maar Charleroi bleek uitstekend georganiseerd en bijzonder taai. Meer zelfs: op het uur zette Gholizadeh een open kans op de 0-1 maar net naast het doel.

Punten voor Cercle en Eupen

De tijd tikte genadeloos verder, vooral in het nadeel van KV Oostende. De kustjongens monopoliseerden de bal, maar uitgespeelde kansen creëren lukte amper. De beste pogingen kwamen nog steeds na flankvoorzetten of een stilliggende bal. In de slotfase voltrok het horrorscenario zich: Rezaei mocht na een vlijmscherpe counter alleen afgaan op Dutoit en scoorde zijn eerste in meer dan een jaar tijd. KVO kreeg na de wedstrijd in de kleedkamer ook nog te horen dat zowel Cercle als Eupen punten hadden gepakt. Na enkele financiële lijken die uit de kast vielen, doemt nu ook het degradatiespook een eerste keer op. Charleroi van zijn kant mengt zich nadrukkelijk in de debatten voor Play-off 1.