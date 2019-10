Club Brugge morst met de kansen maar blijft foutloos op verplaatsing

Club Brugge kende tegen Zulte Waregem zeker niet zijn makkelijkste match. En toch won blauw-zwart met 0-2 dankzij Okereke en Diagne. Club won zo al zes uitwedstrijden op rij en het kan de heenronde straks nog afsluiten met 39 op 45. Dat zouden niet alleen recordcijfers zijn, Clement zou zo ook beter doen dan Ivan Leko twee jaar geleden.

Hugo Broos was woensdagavond in Waregem. Hij stond in de fanshop van Essevee, maar dat was om even op te warmen. ’t Was niet dat Hugo zo’n prachtig shirtje van de thuisploeg wilde kopen. In 2011 werd de man als coach in niet al te beste omstandigheden uit het Regenboogstadion weggejaagd.

Neen, Broos kwam vooral kijken naar Club Brugge. In zijn gouden jaren – het seizoen 1993-94 – werd hij als trainer kampioen met blauw-zwart met maar één verlieswedstrijd in het hele jaar. Eentje tegen AA Gent zowaar. Broos zit nu een beetje met een dubbel gevoel. Hij gunt het Club wel, maar het zou hem toch ook een beetje pijn doen als dat record van de tabellen geveegd wordt.

Copy-paste-goal

Op Waregem zat de zestiger soms toch wat te wippen op zijn stoeltje. Het spel ging op en neer en Essevee bracht Club Brugge toch een paar keer stevig in moeilijkheden. Vlak na de rust werd een goal van Gianni Bruno afgekeurd voor offside. Ondanks zijn vermoeidheid kreeg Hans Vanaken geen rust, maar de Limburger zag zijn acties en passes niet afgerond worden.

Toch vonden de Bruggelingen een andere manier om de thuisploeg pijn te doen. Dat is ook een troef. Ze verstuurden vooral diepe ballen in de rug van de Waregemse defensie waar met Deschacht en De fauw – samen 76 jaar – toch een hoop oude knoken rammelen. Zo viel ook de 0-1. Eigenlijk een perfect copy-paste-goal van de treffer tegen Standard zondag. Balanta verstuurde een mooie pass naar Vormer, die legde het leer knap af en met een half voetje duwde Okereke de bal tegen de touwen. Voor Ruud Vormer toch alweer de 9de assist van het seizoen en de spits vindt ook een beetje zijn killersinstinct terug.

En toch was Philippe Clement er ondanks de voorsprong langs de lijn niet gerust in. Zijn favoriete beweging is draaien met zijn armen – u moet er eens op letten – en dat deed de coach tot hij er kramp van kreeg. Daarmee wil hij zeggen: breng er schwung in, alsjeblieft. Maar onder meer Dennis zat niet goed in de wedstrijd.

Maar Club speelde zijn perfecte uitrapport niet kwijt. Ze wrongen zich erdoor en zitten nu aan zes overwinningen buitenshuis, oftewel 18 op 18. Het record van acht uitzeges op een rij komt in het vizier. En zelfs als het even moeizamer loopt, kunnen de Bruggelingen nog kwaliteit van hun bank halen. De 18-jarige Odillon Koussounou deed het goed als vervanger van Mata, Balanta is een zekerheidje in het middenveld en invallers Schrijvers en Diagne zorgden voor nieuw evenwicht. De Senegalees zat met zijn hoofd niet verborgen onder een jasje en na enkele grote missers schoof hij de 0-2 binnen.

Sterke Mignolet

Foto: Photo News

De tweede helft was misschien niet zo goed – Mignolet had nog een monstersave nodig – maar sowieso is Club Brugge toch de grote titelfavoriet. Zeker als ze zichzelf tussentijdse objectieven opleggen. In de eerste plaats is er dat recordaantal uitzeges, maar wij kennen er nog eentje. Onder Leko speelde Club Brugge twee jaar geleden zijn beste heenronde sinds de invoering van de play-offs. Ze behaalden toen 38 op 45. Met nu nog duels tegen Kortrijk, Antwerp en de uitgestelde match tegen Charleroi kan blauw-zwart straks 39 op 45 halen.

Ja, ja Hugo Broos. Soms begin je echt te denken dat Club straks een heel seizoen kan spelen zonder één nederlaag.