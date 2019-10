Storck verandert alles bij Cercle, maar kan ook niet winnen van ex-club Moeskroen

Kansen waren er genoeg voor groen-zwart, maar ze afmaken? Ho maar! En dan ging de van buur Club geleende doelman Hubert in de slotfase ook nog eens aan Osabutey hangen.

Na amper dertig seconden kreeg iedereen al wat hij wilde. Hoggas had op links de voorkeur gekregen op de in Genk zwakke Serrano – van opleiding een linksachter – en topscorer Stef Peeters kopte groen-zwart meteen op voorsprong. Een droomstart en die had er nog mooier kunnen uitzien als Cercle nog over een type Weber of De Sutter zou kunnen beschikken. Gisteren liep daar ene Alimami Gory. Maar hij is geen afwerker, dat was ook zaterdag gebleken in Genk, waar Cercle één punt had verdiend. Gisteren vond hij tot drie keer toe Vaso Vasic op zijn weg.

Vervanging na 17 minuten

De storm van Cercle ging na 20 minuten liggen en Hubert moest plat op een kopbal van Osabutey, maar de tweede keer was al de goede keer. Garcia, van wie velen zich al afvroegen wat deze Spanjaard van City bij Moeskroen komt zoeken, stak door tot bij Omoigui, en alles viel te herbeginnen voor Cercle. Ook al omdat Stef Peeters nog eens geblesseerd uitviel. Als er iemand kan scoren bij Cercle, is het de Limburger wel. Vijf maakte hij er al en er is wel nog Idriss Saadi, maar die houdt Storck op de bank. Zoals ook niet de ervaren Kouamé, maar de piepjonge Somers in de plaats van Peeters kwam. Die pakte direct geel en had na de rust de 2-1 kunnen scoren maar mikte te laag en centraal op Vasic. Omdat hij ook nog flirtte met rood, haalde Storck de 20-jarige middenvelder al snel weer naar de kant. Hij had amper zeventien minuten gespeeld.

Cercle was in het eerste kwartier na de rust wel weer de beste en gevaarlijkste ploeg, maar scoren is ook onder Storck een probleem. Exact één jaar geleden verloor Storck met Moeskroen tegen Cercle nog in de slotfase, 2-1 werd het toen. Heel de vereniging droomde gisteren van zo’n uitslag. En het lukte ook. Eerst tikte Vasic nog een bal van Hoggas op de bovenkant van de lat maar Gory had meer geluk. Eindelijk mag je wel zeggen maar hij kopte de voorzet van Biancone nu wel perfect binnen. Maar Hubert speelde met vuur en bleef aan de opkomende Osabutey hangen. Mohamed eiste de penalty op en nam Hubert tegenvoets. Hubert was zaterdag in Genk nog held, nu weer de antiheld.