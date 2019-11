KRC Genk met kopzorgen naar Liverpool: 2-0-nederlaag tegen Eupen

KRC Genk leed in en tegen Eupen zijn vijfde competitienederlaag van het seizoen, de eerste ooit tegen Eupen. Twee doelpunten in drie minuten in de eerste helft deed het elftal van Felice Mazzu de das om. In tegenstelling tot Antwerp FC kwam het die dubbele opdoffer nooit meer te boven: 2-0.

Op Allerzielen voerde Felice Mazzu ‘Am Kehrweg’ weer een karrenvracht wissels door in vergelijking met het zéér late 2-2-gelijkspel tegen Antwerp FC. Maar liefst zes nieuwe namen kwamen tussen de lijnen: Cuesta, Maehle, Wouters, Hrosovsky, Bongonda en Odey, die voor het eerst in de competitie aan de aftrap stond. Bij KAS Eupen was er geen enkele reden tot wisselen. Het elftal van Benat San José ging op zoek naar een eerste thuisoverwinning tegen de regerende landskampioen.

Dubbele achterstand (bis)

“KAS Eupen, wir sind da”, weerklonk bijzonder luid uit de Eupense boxen. Op het veld was het echter KRC Genk dat zich het meeste toonde in de beginfase. Na een bescheiden kopbal van Onuachu in de handen van doelman De Wolf stuurde even later gelegenheidskapitein Berge Odey diep, maar die laatste zag zijn inzet voor de lijn gekeerd worden door Verdon. De Panda’s ontsnapten zo aan een vroege achterstand. In het tweede kwartier staken de Oostkantonners de neus aan het venster en waren daarbij bijzonder doeltreffend op stilstaande fases. Verdon bracht een bal opnieuw voor doel en Bolingi, die geen buitenspel stond dankzij een niet-alerte Hrosovsky, schoof binnen: 1-0. Slechts drie (!) minuten stond die stand op het scorebord, want bij de volgende vrijschop was het weer raak. Milicevic dropte het leer tussen Lucumi en Cuesta. Amat smeerde KRC Genk een dubbele achterstand aan: 2-0. Net als tegen Antwerp FC moest KRC Genk zo opnieuw proberen een dubbele achterstand proberen op te halen. De Limburgers waren zwaar aangeslagen door de twee Duitstalige mokerslagen en een Genks antwoord voor de rust bleef uit.

Kansarm KRC Genk

Mazzu moest dan ook dringend ingrijpen en verving aan de pauze de onzichtbare Ndongala door Ito. Al kon tot dusver dit seizoen nog geen enkele flankspeler van de landskampioen écht potten breken. Alle goede bedoelingen ten spijt was het niet KRC Genk, maar KAS Eupen dat het beste begon aan de tweede helft. Schouterden trapte laag naar de tweede paal, maar kende geen succes. De Panda’s waren zo dichter bij de 3-0 dan KRC Genk bij een aansluitingstreffer. Mazzu moest voor het uur een tweede keer ingrijpen met Odey naar de kant te halen voor Samatta. Het volle Genkse bezoekersvak zag een vijfde competitienederlaag steeds dichterbij komen. Ex-Kanarie Schouterden bleef Coucke onder vuur nemen, maar ditmaal stond de Genkse doelman pal. En de manschappen van Mazzu? Twintig minuten voor het einde sneed invaller Ito naar binnen, maar de Japanner hield het bij een opwarmingsballetje op De Wolf. Het zelfvertrouwen dat de landskampioen vorig jaar uitstraalde, was Am Kehrweg nergens te bespeuren. Ook in het slotkwartier wist KRC Genk geen vuist meer te maken. De eerste thuiszege van de Panda’s was zo direct eentje die kon tellen.