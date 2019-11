Anderlecht bibbert, maar wint dan toch van Cercle

Paars-wit heeft met 2-1 gewonnen van Cercle Brugge. Tegen de laatste in de stand leek paars-wit de schaapjes op het droge te hebben na twintig minuten, maar zoals wel vaker dit seizoen gaf Anderlecht het nog bijna uit handen.

Anderlecht tegen Cercle Brugge, de laatste, dan moet er toch eindelijk eens gewonnen worden? Frank Vercauteren koos alleszins voor dezelfde elf als tegen Gent, een unicum bij paars-wit dit seizoen. Nacer Chadli – net terug uit blessure – begon op de bank.

De intenties van Anderlecht waren al snel duidelijk: het drukte en een attente verdediger belette Vlap al in de eerste minuut om te scoren. Het jonge Cercle – met Thibo Somers en Calvin Dekuyper – plooide in een dubbele gordel terug, maar dan ging het licht uit bij de meest ervaren bezoeker: Jérémy Taravel. Verschaeren stak Roofe knap diep, waarop Taravel hem neermaaide in de zestien: strafschop en Roofe benutte die net als donderdag tegen Gent.

Opnieuw een strafschop voor de Engelse spits. Foto: Photo News

Dewaele out

Net als tegen STVV deed de vroege voorsprong Anderlecht deugd. De kruispasses van Cobbaut brachten Panzo meer dan eens in de problemen. Toen Kayembe de pal heerlijk tot bij Saelemaekers lepelde, tikte de winger de bal binnen. 2-0, en nog geen twintig minuten gespeeld. Dit zou Anderlecht toch niet meer uit handen geven? Zeker als je weet dat Cercle 0 op 18 haalde buitenshuis en daarbij twintig goals incasseerde.

Maar Anderlecht zou Anderlecht niet zijn als ze het zichzelf niet nodeloos moeilijk zouden maken: Cobbaut kopte de bal slecht weg en Hoggas pakte hem heerlijk op de slof. Van Crombrugge had geen kans en kon de bal enkel uit het net vissen. Onmiddellijk nadien reageerde paars-wit via Vlap en Kayembe, maar Hubert stond telkens pal.

Anderlecht zag voor rust nog Dewaele uitvallen – het leek op een ernstige knieblessure – en bracht de 18-jarige Sardella tussen de lijnen. Het controleerde verder, zonder nog gevaarlijk te zijn.

Zorgen om Dewaele. Foto: Photo News

Foster net niet

Na rust speelde Anderlecht met vuur. Niet dat Cercle het eerste kwartier écht gevaarlijk kon zijn, maar paars-wit wrong zelf enkele counters vakkundig de nek om. Met nog twintig minuten te gaan, leek Anderlecht dan toch het deksel op de neus te krijgen. Gelukkig was er de VAR nog, die zag dat Foster de bal uit de handen van Van Crombrugge trapte. Moeilijk te zien alvast, maar er viel iets voor te zeggen.

De bewuste fase met Foster. Foto: BELGA

Even later stond Van Crombrugge pal op een poging van Taravel, waarna Vercauteren besloot in te grijpen. Hij bracht Chadli – net terug uit blessure – en Zulj het veld op. Die twee zorgden bijna voor de 3-1, maar Hubert reageerde alert.

Toch was het aan de overkant nog bijna prijs. Het had eigenlijk altijd prijs moeten zijn. Saadi zette voor - na mistasten van Cobbaut - en Foster kopte onbegrijpelijk voorlangs. Aan de overkant besloot Chadli na een lange ren nog naast.