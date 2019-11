Knappe goal Rezaei bezorgt Charleroi zege én derde plaats

Bedankt, Kaveh Rezaei. De Iraniër besliste een saaie Charleroi-Eupen fraai met een knal in de winkelhaak. De Carolo’s doen door de 1-0-zege een uitstekende zaak in de strijd om Play-off 1 en komen voorlopig naast Gent op de derde plek in de Jupiler Pro League.

Puzzelwerk bij Karim Belhocine voor de match tegen Eupen: door de schorsing van Ilaimaharitra en de zware blessure van Diandy had de Charleroi-coach met Hendrickx nog maar één beschikbare verdedigende middenvelder. Het deed de Franco-Algerijn besluiten om zijn hele systeem om te gooien. Willems kwam achterin in de ploeg, waardoor de Carolo’s met drie achterin stonden. Nurio en Bruno bevolkten de flanken, terwijl Nicholson voorin in steun van Rezaei kwam te staan.

Foto: BELGA

Zowel Charleroi als Eupen hadden een mooie reeks neergezet. Beide ploegen pronkten met een 10 op 12, maar het leek wel alsof ze allebei vooral ongeslagen wilden blijven. Voor rust viel er amper een kans te noteren: De Wolf moest drie keer tussenkomen: een hakje van Nicholson, een afstandschot van Gholizadeh en dan nog eentje van Bruno. De Eupen-goalie had met de drie pogingen geen moeite. Aan de overkant dreigde Eupen meer, maar het besloot nooit op Penneteau. Enkel Blondelle kopte al vroeg voorlangs, maar daar bleef het ook bij.

Afgekeurde goal

Daarnaast blonken beide ploegen vooral uit in steriel balbezit en werden de zeldzame interessante counters vakkundig de nek omgewrongen door een slechte pass. Veel duels, dat wel, maar geen van beide ploegen kon dan de tweede bal veroveren.

Het moet zijn dat beide ploegen hadden afgesproken om Wapenstilstand twee dagen vroeger te herdenken, want ook na rust was het langs beide kanten armoe troef. Even was er opschudding toen Bolingi scoorde, maar een blinde veteraan uit de Tweede Wereldoorlog had ook kunnen zien dat er twee spelers van Eupen buitenspel liepen. Charleroi hield het bij holderdeboldervoetbal – Morioka kon nog eens uithalen vanop afstand, De Wolf pakte makkelijk – terwijl Eupen wel probeerde. Vooral Schouterden had er zin in op links, maar zijn voorzetten leverden niets op. Cools kreeg nog een grote kans toen de bal na een hoekschop niet weg raakte, maar hij knalde over.

Driedubbele wissel

Karim Belhocine besloot om een bleke Gholizadeh naar de kant te halen en hoopte met Fall – vorig jaar nog op uitleenbasis in de Oostkantons – iets te forceren. Nicholson kreeg direct een goeie kans, maar De Wolf pakte de bal opnieuw makkelijk.

Plots was Charleroi daar dan toch. Eupen kreeg de bal niet weggewerkt, en Rezaei knalde de bal vanuit de draai in de winkelhaak. Voor de Iraniër zijn derde doelpunt in evenveel wedstrijden, en eentje van levensbelang nu. Eupen-coach Benat San Jose voerde nog een driedubbele wissel door in de laatste minuut – waarom zo lang wachten? – maar dat bracht geen zoden meer aan de dijk. Bolingi probeerde het nog met een omhaal, maar Penneteau pakte simpel. Aan de overkant knalde Nicholson nog op de paal.

Dankzij de zege komt Charleroi voorlopig op een gedeelde derde plek, en zo doet het een uitstekende zaak met het oog op Play-off 1. Eupen moet het achtervolgend pelotonnetje op de top-zes even laten gaan.