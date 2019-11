Cercle Brugge klopt STVV en staat op uit de doden

Cercle Brugge is opgestaan uit de doden en blijft het zwarte beest voor Marc Brys. Het zal Bernd Storck worst wezen. De Duitser boekte tegen STVV zijn eerste zege met groen-zwart (2-1) maar blijft rode lantaarn want Waasland-Beveren won op Kortrijk. Storck mag een kaars branden voor Idriss Saadi. De ex-spits van KV Kortrijk stond amper één minuut op het veld en zorgde voor drie gouden punten door de voorzet van rechtsachter Biancone binnen te koppen.

Na de goede prestatie op Anderlecht liet Bernd Storck de jonge spits Lyle Foster staan. De Zuid-Afrikaan speelde dit keer wel zonder masker. Gory kreeg de voorkeur op de jonge Somers. Cercle ging meteen op zoek naar de tweede thuiszege. Hard nodig want al snel bleek dat concurrent Waasland-Beveren leidde tegen Kortrijk.

Penseelstreek Hoggas

De rode lantaarn in de hoogste voetbalklasse eiste in de openingsfase het balbezit op. Dat resulteerde na een handvol minuten ook in een doelpunt, maar Hoggas werkte het leer met de handen in doel en dus ging het Brugse feestje in de tribunes niet door. Cercle Brugge stak zich absoluut niet weg in het openingskwartier, maar tot echt doelgevaar kwame het elftal van Storck niet. Aan de overkant moest Ueda de zeis bovenhalen om Suzuki te verhinderen van een snelle tegenaanval. Foster knikte dan weer te hard naar de grond om Schmidt te verassend.

In het derde kwartier kwamen de Kanaries sterker voor de dag, maar zowel Boli als Suzuki kregen het leer verrassend genoeg niet tussen de palen van Hubert. Toch was het Cercle Brugge dat op voorsprong kwam na een fraaie penseelstreek van Hoggas in de linkerbovenhoek. Doelman Schmidt kon alleen maar de bal uit zijn net graaien: 1-0. STVV kreeg nadien nog een opgelegde kans op de gelijkmaker, maar na een splijtende pas van De Bruyn mikte Boli naast de Brugse keet.

Foto: BELGA

Gelijkmaker Boli

Hoelang hield Cercle Brugge het nog vol om de Kanaries af te houden van een doelpunt? Dat was de enige vraag die iedereen zich tijdens de pauze stelde in het Jan Breydelstadion. Het antwoord was vier minuten. In de 49ste minuut knikt Boli een hoekschop van Sousa onhoudbaar tegen de touwen: 1-1. Voor de Franse aanvaller zijn achtste doelpunt van het seizoen.

Aan de overkant slalomde Gory langs een Limburgs bos van spelers en schoof binnen, maar hij deed dat volgens de VAR vanuit voorafgaand buitenspel. Zowel STVV als Cercle Brugge lieten steken vallen waardoor het spel vlot op en neer bleef gaan. Brys was niet van plan om punten te lagen liggen in Brugge en koos met De Ridder en Acolatse voor meer gewicht in de tegenaanval, Storck nam ook risico’s met Somers en Kouame. Hazard zette vervolgens Schmidt nog eens aan het werk met een kogel, maar de Japanse doelman pakte in twee tijden.

In de slotfase haalde Hazard het onderste uit de kan, maar scoren lukte niet voor het Brugse dribbelwonder. Dat was wel het geval voor Idriss Saadi. De ex-spits van KV Kortrijk stond amper twee minuten op het veld en kopte de voorzet van Biancone binnen. Cercle lijkt eindelijk gelanceerd.