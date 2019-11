KV Oostende slikt late gelijkmaker en is nu echt degradatiekandidaat

Een nieuw drama voor KV Oostende: de kustjongens hadden 93 minuten de eerste zege in bijna drie maanden te pakken, maar in de 94ste minuut kopte Moeskroen nog raak: 2-2. Door de zeges van Cercle en Waasland-Beveren is KVO nu ook echt een kandidaat-zakker.

De poorten van de Versluys Arena zwaaiden uitzonderlijk een uurtje vroeger open. Omdat KVO centen zoekt, besloten de fans extra pintjes te drinken om de clubkas te spijzen. Gelukkig hadden ze dat nog: het aperitiefmoment was lang het spannendste wat de wedstrijd tegen Moeskroen te bieden had.

Oostende kon al bijna drie maanden niet meer winnen en had ook tegen Moeskroen al vroeg tegen de lamp kunnen lopen. Sané - centraal achterin omdat Milovic ziek was uitgevallen - schoof uit, Omoigui talmde alleen voor doel veel te lang en zette de bal uiteindelijk naast. Moeskroen kreeg de bal en was het gevaarlijkst: met 30 procent balbezit moest Oostende vooral op de counter loeren. De bezoekers kregen enkele kansjes, maar het was wél KVO dat op voorsprong kwam. Na een schot van Jonckheere kon Sakala de rebound binnenkoppen. Verdiend was de 1-0 niet echt, deugddoend wel. Oostende groeide, maar moest wel bij de pinken blijven. In het slot van de eerste helft moest Dutoit nog een schot van Omoigui pareren. Oostende op voorsprong tijdens de rust: ’t voelde zowaar bevreemdend aan.

Coach Ingebrigtsen Foto: Photo News

Fris KVO

Ook na de rust voetbalde KVO fris naar voren. Het had duidelijk zelfvertrouwen getankt en ging op zoek naar de 2-0. Omdat Moeskroen iets nadrukkelijker probeerde aan te vallen, vielen er achterin gaten. Toch was het wachten op de 65ste minuut vooraleer er nog eens een concrete kans viel. Na goed voorbereiden werk van Sylla kon Hjulsager afdrukken, maar zijn schot was te onbesuisd.

Enkele minuten later liep KVO dan toch tegen een gelijkmaker aan. Perica kon bij zijn eerste balcontact een voorzet aan de tweede paal binnentikken, maar de grensrechter keurde het doelpunt eerst nog af voor offside. Na ingrijpen van de VAR werd de goal toch toegekend: 1-1, en een dreun van jewelste voor de kustjongens.

KVO liet het hoofd niet hangen en werd daar een kwartier voor tijd beloond. Een voorzet raakte de arm van Quieros, en de ref Vergoote legde de bal op de stip. Licht, maar ook de VAR volgde de redenering. Skulason legde ijzig kalm de 2-1 in de benedenhoek. De wedstrijd barstte nu volledig open. Eerst kreeg Sakala een open kans, daarna moest Dutoit een prima parade bovenhalen op een schot van Boya.

Moeskroen trok nog naar voor met de moed der wanhoop, en scoren lukte nog nog in de absolute slotfase. Perica kopte na een vrije trap de 2-2 van dicht bij Dutoit, waardoor alles wat KVO was plat tegen de grond ging. Een dramatische uitslag, zeker met de zeges van Cercle en Waasland-Beveren in het achterhoofd. Met nog vijf punten voorsprong op Cercle is KVO nu écht degradatiekandidaat.