Kelder wenkt voor KV Kortrijk na thuisnederlaag tegen Waasland-Beveren

KV Kortrijk schoot zichzelf wederom in de voet. De Kerels beleefden tegen Waasland-Beveren exact hetzelfde scenario als tegen Eupen en verloren met 1-3. Goed begonnen, maar te zwak verdedigen leidde tot de vierde nederlaag op rij. Waasland-Beveren was deze keer wél efficiënt en nadert dankzij de eerste uitzege tot op vier punten van de Kerels, die daardoor naar beneden moeten kijken.

Met 0 op 9 wist Kortrijk dat het met het mes tussen de tanden het veld op moest komen. Coach Yves Vanderhaeghe verwachtte “een reactie” van zijn team “om onzelf ademruimte te geven. Mits een zege naderde Waasland-Beveren immers tot op vier punten van de Kerels. De Leeuwen hadden ook nood aan een driepunter na een 0 op 12.

Het was Kortrijk dat het best aan de match begon. De eerste corner van de match was voor rood-wit. Daarop ging Kagelmachers poging naast. De Kerels staken nogmaals de neus aan het venster met een kopbal van Mboyo. Waasland-Beveren zette er voor het eerst iets tegenover toen Dierckx een uitglijdende D’Haene uitkapte, de pocketspeler sneed naar binnen langs Van Der Bruggen, speelde de bal naar buiten naar Sula, die in één tijd Badibanga bereikte. Kovacevic kwam veel te laat en Badibanga kon volledig vrijstaand binnen leggen. Alweer een dikke buis voor de Kortrijkse verdediging.

Kerels van slag

De Kerels meteen van slag, Golubovic gaf bijvoorbeeld véél te nonchalant een corner weg. Het duurde even, maar Kortrijk leek te herstellen van de tegenslag. Ajagun bereikte Mboyo, maar die kopte te zwak in de handen van Jackers. Het bleek slechts schijn. Badibanga speelde na een knappe één-twee met Dierckx de bal voor, het leer leek alles en iedereen voorbij te gaan, maar Koita kon -wederom- volledig vrijstaand de bal controleren en binnen schieten. De Beverse aanval sneed als een mes in de boter, wederom omdat er veel te afwezig verdedigd werd. Een striemend fluitconcert was Kortrijks deel.

De Kerels probeerden wel, maar het was te slordig. De thuisploeg ontsnapte nog aan een 0-3-achterstand toen Bruzzese pal stond op een bom van Koita en de rebound over de vrijstaande Sula vloog. Rusten dus met 0-2 en wederom boegeroep van de Kortrijk-supporters. Een scenario als tegen Eupen: de eerste tien minuten goed begonnen, maar verdedigend sukkelen leidde de 0-1 in, een uppercut waarvan het niet herstelde.

In de tweede helft vonden de Kerels elkaar initieel niet goed en Beveren dreigde op de counter. De onverhoopte aansluitingstreffer kwam er dan toch toen Ajagun een bal knap terug in de zestien bracht. Hornby torende boven iedereen uit en werkte klinisch af. De hoop kwam terug in het Kortrijkse elftal, dat er opnieuw in geloofde.

Die hoop werd de kop in gedrukt toen Badibanga Koita diep stuurde. De pocketspeler kon alleen op Bruzzese af, die een penaltyovertreding beging. Dierckx nam het cadeautje met plezier aan en drukte de 1-3 binnen vanop de stip, Bruzzese naar de verkeerde hoek.

Waasland-Beveren krijgt dankzij de zege nieuwe hoop, het loopt wat uit op volgende tegenstander Cercle Brugge en pakt zijn eerste uitzege dit seizoen. Een zwak Kortrijk zakt door de nederlaag dieper weg. Waasland-Beveren nadert tot op vier punten en ook Cercle komt dichter. Kortrijk moet dus dringend winnen om de kelder van het klassement te ontwijken, maar met een verplaatsing naar Anderlecht en een thuismatch tegen Gent in het verschiet, verzamelen er zich donderwolken boven het Guldensporenstadion.