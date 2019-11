Club Brugge wint met de handrem op tegen tien man van Oostende

Club Brugge speelde de perfecte voorbereidingswedstrijd op de Champions League-kraker van dinsdag op Galatasaray. Het won zonder veel energieverlies met 2-0 van Oostende waar ex-speler Ronald Vargas een handje hielp met een domme rode kaart. Club morste met de kansen maar maakte wel een einde aan een reeks van twee nederlagen op rij.

Hoe zou het met Club zijn afgelopen in de Champions League als Ruud Vormer geen rode kaart had gepakt op Real Madrid? Zijn Engelse vloek tegen de scheidsrechter leverde hem in totaal drie schorsingsdagen op. Het beroep dat Club Brugge aantekende tegen de beslissing van de UEFA werd de voorbije week verworpen. Niet het penaltydebacle van Mbaye Diagne in Parijs maar de afwezigheid van Ruud Vormer in de helft van de groepsmatchen zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn in de Europese eindafrekening van Club.

Want vrijdag bleek nog maar eens hoe bepalend de kapitein voor Club Brugge is. Blauw-zwart had steriel overwicht tegen Oostende maar vier uitgespeelde kansen waren al verloren gegaan voor Vormer een van zijn karakteristieke corners mocht nemen. Hij vond het hoofd van Hans Vanaken die hard tegen de dwarslat kopte. In de rebound viel het leer voor de voeten van Mats Rits, die met een gelukje zijn eerste goal van het seizoen scoorde.

De voorsprong van Club was logisch en verdiend, maar ook na de 1-0 bleef Club met kansen morsen. Krépin Diatta en David Okereke kwamen allesbehalve scherp uit de interlandbreak terug. Hans Vanaken stond vaak op de goeie plaats, maar kreeg zijn zijn kopballen niet goed gericht. Siebe Schrijvers was de beste aanvaller maar ook hij had al enkele kansen gemist voor hij vroeg in de tweede helft de 2-0 scoorde.

Een wedstrijd was het toen al lang niet meer. Ronald Vargas, die verrassend in de basis stond tegen zijn ex-club en als valse 9 opereerde, was tegen een domme rode kaart aangelopen wegens een trap naar Simon Deli. Een onbegrijpelijke actie, te meer daar de Venezolaan niet eens zo slecht aan de match begonnen was. Hij tekende voor de beste kans van de bezoekers door Simon Mignolet met een kopbal tot een parade te dwingen.

Onder hoongelach van de thuisaanhang – zijn vaandelvlucht naar RSC Anderlecht werd nooit verteerd – zocht Vargas de kleedkamer op. Simon Deli had verzorging nodig, maar kon verder. Oostende stond nu voor een schier onmogelijke opdracht en kreeg alleen in het slotkwartier nog een kansje via de ingevallen Canesin. Een goal van Vandendriessche was eerder al afgekeurd wegens buitenspel.

Met de handrem op

Club speelde de hele tweede (en eigenlijk ook de eerste) helft met de handrem op. Met de gedachten al dinsdag in Istanbul. Coach Philippe Clement bracht al snel Percy Tau en Emmanuel Dennis voor het tegenvallende duo Diatta-Okereke. In de slotfase mocht Charles De Ketelaere nog invallen voor Hans Vanaken. De regisseur kreeg een kwartiertje rust met oog op de Champions League.

De 2-0-zege tegen Oostende komt op het juiste moment om een einde te maken aan een reeks van twee nederlagen op PSG en Antwerp. Dinsdag in het Ali Sami Yen-stadion van Galatasaray speelt Club Brugge de wedstrijd die richting zal geven aan het seizoen. Ofwel gaat Club door op zijn indrukwekkende Europese elan en kan het seizoen 2019-2020 een onvervalste grand cru worden. Ofwel wordt Club de ploeg die het gisteren op een vrijdagavond in november was: duidelijk te groot voor België, misschien net te klein voor Europa.