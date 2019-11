Aangename degradatietopper tussen Waasland-Beveren en Cercle Brugge eindigt onbeslist

Waasland-Beveren en Cercle Brugge geven elkaar geen duimbreedte toe na een intensieve degradatietopper. Din Sula bracht de thuisploeg verdiend op voorsprong. Biancone hing na rust de bordjes in evenwicht met een fabelachtig doelpunt. Cercle pakt zo zijn eerste puntje op verplaatsing. Beide ploegen schieten weinig op met dat puntje.

Waasland-Beveren tegen Cercle Brugge. Ofwel de voorlaatste tegen de laatste uit het klassement. Beide ploegen beseften wat er op het spel stond en de zenuwen stonden strakgespannen. Dat moest vuurwerk opleveren, toch? Op een feestelijke Freethiel kregen de talrijke supporters een aangename openingsfase te zien. Met veel intensiteit, inzet en passie. De energie vanop de tribunes straalde duidelijk af op het veld. Waasland-Beveren begon verschroeiend aan de partij en greep Cercle meteen bij de keel.

Foto: ISOSPORT

Aboubakary Koita was in de beginfase een gesel voor zijn rechtstreekse tegenstander. Na tien minuten ontbond de vinnige flankaanvaller zijn duivels, maar zijn schot ging rakelings naast het doel. Het bleek slechts uitstel van executie. Sula werd het straatje ingestuurd. De 21-jarige spits bleef koelbloedig en trapte de thuisploeg verdiend op voorsprong. Opvallend: na zestien speeldagen is Sula pas de eerste spits van geel-blauw die de netten deed trillen. Even later kwam Sula een teen te kort na geklungel in de West-Vlaamse defensie.

Amper kansen voor Cercle

En Cercle Brugge? Wel, de vereniging kreeg nadrukkelijk de bal van de thuisploeg, maar versierde amper kansen. En dat terwijl Saadi voortdurend op de loer lag. Maar doordat Waasland-Beveren de hoge intensiteit niet kon volhouden, herstelden de bezoekers het evenwicht. Toch werd doelman Jackers pas in de 42ste minuut voor het eerst op de proef gesteld. Niet toevallig door Stef Peeters. De 27-jarige middenvelder verscheen na drie weken afwezigheid opnieuw in de basis en is met vijf doelpunten en een assist een belangrijke pion in het elftal van Storck.

De tweede helft begon zoals de eerste. Alleen was Cercle nu baas. De bezoekers waren ook meteen dicht bij de gelijkmaker. Peeters legde de bal panklaar voor Saadi. Doeman Jackers bracht redding met een ultieme voetreflex. Aan de overkant trapte Koita opnieuw rakelings voorlangs. En toen was het moment van Biancone aangebroken. De gewezen Franse jeugdinternational bracht opnieuw spanning in de match met een fabelachtig doelpunt van buiten de zestien, nota bene met zijn mindere linker. Jackers stond aan de grond genageld.

Foto: Photo News

Beide ploegen gingen nog wel op zoek naar de winnende treffer, al ontbrak de kwaliteit om de match in een definitieve plooit leggen. Zowel Waasland-Beveren als Cercle Brugge schiet weinig op met deze puntendeling.