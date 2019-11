KV Mechelen grijpt naast tweede plaats, Zulte Waregem duikt top zes in

KV Mechelen mist de kans om naast Standard op de tweede plek te komen. In eigen huis geraakten de jongens van Wouter Vrancken niet voorbij een goed Zulte Waregem. Essevee doet het zo op z’n Mechels: uitgekookt en op de tegenaanval. Twee snelle uitbraken volstonden voor de zege.

De gehele ploeg van KV Mechelen kreeg voor de aftrap collectief de trofee voor de meest verdienstelijke speler mee van het afgelopen jaar. Toch begon het Mechelse efltal niet goed aan de match. Arjan Swinkels moest in de beginfase enkele keren goed tussenbeide komen om het West-Vlaamse gevaar ter neutraliseren. Een hardwerkende Vanzeir werd even later wel uitstekend afgezonderd door De Camargo, maar knalde onbesuisd naast. Zijn maatje in de spits kreeg even later de bal vanuit de draai niet verder dan de handen van Bossut.

Ondertussen had Yannick Thoelen zich al eens omgedraaid aan de overkant. Bjordal verlengde een voorzet heerlijk achter het steunbeen in doel, maar scheidsrechter D’Hondt had handspel gezien in een voorafgaande fase. Dury kon er niet mee lachen en reageerde heftig vanuit zijn dug-out. beleefde handdruk aan het adres van vierde ref Laforge langs de zijlijn was op zijn plek. Toch kon Dury tevreden de kleedkamer in. Een voorzet van nieuwbakken Ghanees international Mensah werd door Bruno in de verste hoek verlengd. Essevee op voorsprong.

Foto: Photo News

Wouter Vrancken begreep dat zijn ploeg wat meer panache kon gebruiken na de rust. Hij verving belofte-international Vanzeir door Engvall. Ook Tainmont kwam snel in de plek van Schoofs. KV Mechelen kondigde begin deze week aan dat ze het hoogste aantal abonnees in de clubgeschiedenis laten noteren, maar daar was weinig van te merken. Een opvallend stil publiek achter de Kazerne liet zich met nog een kwartier op de klok voor het eerst eens horen en dat inspireerde Engvall. Hij klampte goed aan bij een knoeiende Pletinckx. De invaller griste de bal mee, maar besloot op de paal. Bossut kwam met de schrik weg. Sinterklaas en zijn zwarte pieten zagen vanaf de zijlijn hoe Kaya in de slotfase nog om een cadeautje vroeg toen hij neerging in de zestien. D’Hondt gaf geen krimp en beloonde hem met een gele kaart in plaats van een strafschop.

In blessuretijd besliste Larin op aangeven van de ingevallen Sissako de wedstrijd. Essevee komt zo op gelijke hoogte met Charleroi te staan op een gedeelde zesde plek. KV Mechelen blijft vijfde.