Samuel Bastien knalt Rouches in slotseconden voorbij Eupen

Standard is de terugronde begonnen met een 1-2-zege op het veld van Eupen. Bijna kwam een gemors aan kansen de Rouches duur te staan aan de Kehrweg, maar Samuel Bastien zorgde in de allerlaatste seconden voor de drie punten.

Het meest opvallende nieuws voor de aftrap in Eupen was dat Michel Preud’homme ervoor had gekozen om Obbi Oulare en Maxime Lestienne, twee uitblinkers in de heenronde, op de bank liet en Renaud Emond en Mehdi Carcela de voorkeur gaf. Voor laatstgenoemde was het pas zijn zevende basisstek van deze competitie.

Carcela kreeg nog eens een basisplaats. Foto: BELGA

De Luikse provinciederby had een zenuwachtig begin in petto. Voor deze keer dat het Kehrwegstadion eens uitverkocht was, probeerde Eupen hoog te pressen, maar al snel vond Standard de controle.

Dat resulteerde op het kwartier in de eerste grote kans van de match. Carcela lepelde heerlijk diep voor Selim Amallah, die knap met de dij devieerde en de lat trof. In het geharrewar daarna vond Paul-José Mpoku alsnog de netten. Zijn schot week af op Andreas Beck en verdween voorbij Ortwin De Wolf in doel.

Nog in het eerste bedrijf kregen de Rouches enkele uitstekende mogelijkheden om de score te verdubbelen. Mpoku schoot naast, Carcela herhaalde dat kunstje eerst en mikte net na het halfuur ook iets te centraal waardoor De Wolf kon tussenkomen.

Morsen met kansen

Tien minuten voor rust kreeg Emond nog de beste kans. Na een goed uitgespeelde tegenaanval, die via Cimirot en Amallah bij de Standard-spits belandde, trof Emond de paal. Het was niet voor het laatst dat de thuisploeg in de eerste helft goed wegkwam, want ref Christof Dierick keurde de 0-2 van Zinho Vanheusden af voor een lichte duwfout.

Na rust bleef Standard met de kansen morsen. Emond liet tot twee keer toe na om snel de 0-2 te maken. Een voorbode voor slechts nieuws, zo luidt een oude voetbalwet. En die werd gerespecteerd. Nils Schouterden kreeg te veel ruimte om uit te halen, deed dat vervolgens heerlijk en liet Arnaud Bodart kansloos: 1-1.

Een heerlijke knal van Schouterden. Foto: BELGA

De Rouches waren totaal van slag en raakten niet meer in hun ritme. Preud’homme reageerde door Oulare en Lestienne binnen de lijnen te brengen, maar dat bracht weinig beterschap. Aan de overkant was Schouterden dicht bij de winnende goal, maar zijn schuiver eindigde naast de goal van Bodart.

In de extra tijd knalde Oulare nog op de lat. Zo leken we in Eupen op een gelijkspel te blijven steken, maar het venijn zat hem in de staart. Verdon werkte een voorzet van Lestienne slecht weg en het leer belandde in de voeten van Bastien, die werkelijk in de slotseconden raak trof en voor een Luiks delirium zorgde. Standard boekte zo zijn eerste zege sinds 30 oktober, Eupen blijft achter met een 0 op 6.