Strijdvaardig AA Gent laat zege in slotminuut uit handen glippen

Jawel, AA Gent leek 90 minuten lang te overleven in de loopgraven van het gevechtsvoetbal dat Antwerp zo typeert. In tegenstelling tot vorige donderdag trokken de Buffalo’s wel hun ‘battledress’ aan en bekampten hun opponenten in ware commandostijl. Daarbij vergaten ze niet hun favoriete combinatievoetbal waardoor Antwerp zich vooral moest beroepen op overtredingen. Uiteindelijk bleek het doelpunt van Yaremchuk voor rust net niet beslissend want in de toegevoegde tijd verkeek Kaminski zich op een hoge voorzet van Buta waardoor Gano de gelijkmaker kon binnentikken.

Thorup had het na afloop van die teleurstellende prestatie van zijn team op donderdagavond het ondermeer over een duel tussen ‘mannen en jongens’ en die sneer namen zijn spelers flink ter harte want AA Gent presenteerde zich in de Ghelamco Arena als een volkomen ander team. Elf Buffalo’s liepen zich de longen uit het lijf, geen enkel fysiek duel werd geschuwd en waar nodig werd ook al eens een tikje en een trap uitgedeeld.

Antwerp had er zowaar moeite mee. Mbokani en Bolat trokken voor rust al herhaaldelijk naar ref Visser om zich te beklagen over het viriele spel van de thuisploeg maar Gent had nog meer in petto. Want over die surplus aan duelkracht goot Thorup zoals vanouds een heerlijk sausje van combinatievoetbal en positiewissels waardoor de bezoekende verdedigers geen moment rust genoten en dat leverde flink wat mogelijkheden op voor de Buffalo’s.

Toch kwam het eerste doelgevaar van de bezoekers: Ngadeu trapte in de openingsminuut de bal pardoes in de voeten van Lamkel Zé maar Kaminski kon uiteindelijk een vroeg tegendoelpunt voorkomen. Vervolgens trok AA Gent het laken naar zich toe en toen Mohammadi - vervanger van Asare - hoog op de helft van Antwerp een bal recupereerde op Lamkel Zé, ontsnapte David op links en die verstuurde een scherpe voorzet: Depoitre liet de bal inteliggent lopen en Yaremchuk vloerde Bolat met een heerlijke baltoets in de verste hoek (1-0).

‘Airforce Gent ligt op de loer’

Antwerp kreeg geen vat op de ontketende Buffalo’s en Mbokani probeerde het dan maar met het betere provocatiewerk: de topschutter van de Jupiler Pro League probeerde Plastun uit zijn tent te lokken maar de Oekraïener ging niet op zijn gesar in.

Foto: BELGA

Gent bleef ondertussen lekker combineren en ook op stilstaande fases toonde de thuisploeg zich gevaarlijk. Odjidja legde een bal panklaar voor de aanstormende David maar deze keer had Bolat wel een uitstekende parade in petto.

Daarnaast was er ook regelmatig een demonstratie van ‘Airforce Gent’ te bewonderen: Ngadeu kwam enkele milimeters te kort en toen Mohammadi in de herneming de bal voorzette kwamen diezelfde Ngadeu en de toegesnelde David andermaal net te laat om de Gentse voorsprong te verdubbelen. Antwerp bleef 45 minuten lang zich vooral bezondigen aan foute passes en verloor in één helft meer duels dan de voorbije drie speeldagen bij elkaar geteld.

Frustraties nemen de bovenhand bij Antwerp

Na de pauze ging de slijtageslag onverdroten verder. En jawel hoor: een nieuwe corner van Odjdija leverde al meteen terug doelgevaar op. Wie anders dan David dook razendgevaarlijk op in de eerste zone maar hij besloot in één tijd rakelings naast de kooi van Bolat. De bezoekers zetten daar een prima doelpoging van Buta tegenover maar Kaminski verwerkte de bal goed met beide vuisten.Refaelov ging ook neer in de Gentse zestien maar de televisiebeelden gaven Visser gelijk: schwalbe van de Israëli.

Foto: Photo News

En ook Depoitre was in zijn dagje. De Gentse aanvaller gooide keer op keer lijf en leden in de strijd en bij één van de vele acties van ‘Lolo’ ging bij De Laet even het licht uit maar ook De Sart flirte na rust nadrukkelijk met een tweede rode kaart. Aan de overkant miste Lustig een controle in de zestien maar Mbokani kon niet optimaal profiteren en besloot over en naast. Het tempo bleef na rust moordend hoog en de spanning zakte evenmin.

Langs de zijlijn leverde dat zelfs een opstootje op tussen Bölöni en Mirallas die klaar stond om in te vallen maar die na een hevige discussie met zijn coach meteen ging gaan douchen.

Gent moest in dat slotkwartier wat gas terug nemen maar echte doelkansen leverde het Antwerps slotkwartier niet op. Maar dan sloeg het noodlot toe voor de Buffalo’s: Kaminski verslikte zich in een hoge voorzet vanop rechts en Gano tikte de bal in het open doel (1-1).