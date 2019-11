Club Brugge dankt Hans Vanaken, die enige doelpunt scoort tegen Moeskroen maar ook penalty mist

Drie punten en huiswaarts: Club Brugge deed het wel héél zakelijk tegen Moeskroen. Na een zware Europese verplaatsing onthouden we vooral de drie punten (1-0) en de negende competitietreffer van Vanaken, maar het mocht gerust iets meer zijn.

Mits een thuiszege tegen Moeskroen kon Club Brugge morgen rustig achterover leunen en bekijken hoe de eerste achtervolgers het deden. Clement had vier wissels doorgevoerd in vergelijking met de match op Galatasaray: Okereke, Schrijvers, Sobol en kapitein Vormer stonden in de basis. Van Durmen, Campins en Olinga waren de nieuwe jongens bij Moeskroen, dat eigenlijk na twintig seconden al op achterstond kon staan toen Diatta van dichtbij niet kon scoren na een pass van Schrijvers. Club was dominant, maar voetbalde bij vlagen. Het ging wel snel op zoek naar het openingsdoelpunt.

Na zijn doelpunt miste Hans Vanaken een strafschop. Foto: Photo News

Nieuwe strafschopmisser

Die goal kwam er in minuut 18, niet toevallig op aangeven van de bedrijvige Schrijvers. De man-in-vorm vond Vanaken, die eenvoudig zijn negende competitiegoal van het seizoen scoorde. In alle competities samen was dat zijn zesde kopbalgoal op twaalf stuks. Club moest eigenlijk nog een paar keer raak treffen voor de rust: Okereke miste onbegrijpelijk (vanuit buitenspel?), Vanaken trapte vlak voor de rust een strafschop op Vasic. Dat gebeurde na een fout van Van Durmen op Vormer. Na het penaltydebacle in Parijs was dat al de tweede gemiste penalty op rij. Mogelijk kwijt Vormer - die na zijn laatste misser de eer doorgaf aan Vanaken - zich in de toekomst opnieuw van die taak. Moeskroen kwam tijdens de eerste helft maar één keertje dicht bij een goal. Na een prima voorbereidende actie van Olinga ging een krulbal van Garcia net naast.

Sleepbeweging

Ook na de rust probeerde Moeskroen de schade te beperken door behoudend te spelen. Club raakte wel aan kansjes, maar alweer ontbrak het aan wat efficiënte. Vanaken werd net nog gestuit door Vasic toen die probeerde door twee verdedigers te breken. In minuut 65 miste Vormer onbegrijpelijk: na een ingewikkelde dribbel (en met wat geluk) stond hij plots oog in oog met Vasic. Er volgde de keuze voor een sleepbeweging, en dat bleek de verkeerde, want Vasic kon nog redden.

Club Brugge kon maar één keer scoren tegen Moeskroen. Ook Ruud Vormer kon een grote kans niet benutten. Foto: BELGA

De wedstrijd bloedde bij een krappe 1-0 toch stilletjes dood. Voor Club bleef het opletten: Mata moest bij de pinken zijn toen Olinga op Mignolet afging. De invalbeurt van Vossen - zijn eerste minuten sinds augustus - leek even het vuur terug in de match te brengen. IJdele hoop: géén enkele kans meer tot in de blessuretijd. Club deed het dus wel heel zakelijk en zette Moeskroen aan de kant met 1-0. Niet onlogisch na een Europese verplaatsing. De drie puntjes zijn binnen, maar dat was het. Het pakt voorlopig een voorsprong van acht punten op eerste achtervolger Antwerp, al heeft het nog een match te goed.