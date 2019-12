Roterend AA Gent boekt tweede uitzege van het seizoen

In tegenstelling tot de andere ploegen die Europees speelden, kende AA Gent geen moeite om averij te vermijden in Kortrijk. Een droge 0-2 die al vroeg in de steigers stond, duwde Kortrijk nog wat dieper in de put. Een ernstige blessure van Dejaegere bleek echter nefast voor de vreugde.

De nul gehouden. Het debat over het uitcomplex weer wat dieper in de prullenmand geduwd met een tweede zege buitenshuis. En een hele rist spelers rust kunnen geven. David, Yaremchuk, Mohammadi, Lustig en Owusu hoefden zich niet in te spannen, in hun plaats konden Bezus, Kvilitaia, Asare, Castro-Montes en Dejaegere wat ritme opdoen. Wat had AA Gent-trainer Jess Thorup dan te klagen?

De blessure van Brecht Dejaegere. Die gooide toch een schaduw over de 0-2 op Kortrijk. De middenvelder, onder de Deen in een bijrol gedwongen, kwam in de slotfase slecht neer na een duel met Lepoint en greep naar de schouder. Dejaegere werd minutenlang verzorgd aan de zijlijn, maar kon niet verder. “Ik vind het heel erg voor Brecht”, was het eerste wat een zichtbaar getekende Thorup na de wedstrijd zei. “Hij vertoeft in het ziekenhuis want we vrezen dat hij zijn sleutelbeen brak. En dat terwijl hij voor mij een uitstekende wedstrijd speelde.”

Thorup vreesde de verplaatsing naar Kortrijk namelijk. “We waren bang, na een reeks wedstrijden in een grote stadions, met veel sfeer. Dan is het mentaal altijd moeilijk, zeker hier, maar we hadden vanaf de eerste minuut de controle. Chapeau voor mijn spelers. Met vijf andere jongens zag ik geen verschil.”

Opvallend was ook hoe Sven Kums de rol van stofzuiger in het midden op zich nam, ter vervanging van Owusu. “Met zijn vista wilde ik Sven daar. Halverwege de wedstrijd was hij even twijfelachtig na de trap die hij kreeg (van Azouni, nvdr.) maar hij speelde toch negentig minuten. Typisch Sven. Hij was top.”

Foto: BELGA

Zevende strafschopgoal tegen

Net zoals op Saint-Etienne wist AA Gent in Kortrijk nochtans niet te sprankelen. Gent was even klinisch als efficiënt. En op Kortrijk kan je dezer dagen ook rekenen als tegenstander. Geen ploeg waar de spiraal zo neerwaarts is als bij Kortrijk. Yves Vanderhaeghe koos voor het eerst dit seizoen voor een driemansdefensie.

De rare sprong van een kat in het nauw? “We pasten ons aan omdat zij met twee spitsen spelen”, verklaarde Vanderhaeghe. Het kon een vijfde nederlaag in zes wedstrijden alleszins niet verhinderen. KV Kortrijk heeft te veel kwaliteit om zo laag te staan, maar is een meester in het ingooien van de eigen ruiten. Tegen AA Gent was het aan Rolland, voor het eerst in de basis sinds september. Een domme pass in de voeten van Bezus, Azouni die niet durfde in te grijpen en de Oekraïner kreeg een boulevard naar de 0-1. Voor rust kreeg Kaminski alleen een schot van De Sart op zich. Net toen de thuisploeg wat kwam opzetten en Depoitre op de lijn een knal van Kagelmacher wegveegde, onderstreepte Kortrijk nog eens waarin het hors catégorie is. Strafschoppen weggeven. Na een aanval via drie (!) hakjes ging Kvilitaia over de voet van Kovacevic, eerder al verantwoordelijk voor een strafschop tegen Antwerp. De VAR kwam tussen, Odjidja mocht aanleggen: 0-2. Vanderhaeghe had de herhaling niet gezien – “onze tv was kapot” - maar noemde die penaltyzondes wel een werkpunt. Voor Kortrijk was het al de zevende tegengoal vanaf elf meter dit seizoen. Vanderhaeghe, een trainer met DNA van Kortrijk, hoeft ondanks de 1 op 18 normaal niet te vrezen voor zijn job maar moet toch naar onder kijken. “De bal rolt niet voor ons. Dit moeten we nu goed maken in de beker.”