Charleroi gedeeld tweede na nieuwe zege: Kaveh Rezaei duwt Waasland-Beveren nog wat dieper in de put

Waasland-Beveren raakt maar niet weg onderin. Nu gingen de Waaslanders met 2-0 onderuit op Charleroi. De Carolo’s rukken op in het klassement en staan – met een match minder gespeeld – gedeeld tweede. Dat allemaal dankzij Kaveh Rezaei, die twee keer scoorde.

Waasland-Beveren zit in de hoek waar de klappen vallen: niet enkel staan de Waaslanders voorlaatste, ze zagen doelman Nordin Jackers deze week op training uitvallen. Daarbovenop miste Waasland-Beveren ook nog Koita, Dierckx en Moren. Los daarvan: de verplaatsing naar Charleroi beloofde al geen makkelijke opdracht te worden. De Carolo’s zijn bezig aan een sterke reeks met 16 op 18. Bij de thuisploeg koos Karim Belhocine voor dezelfde elf die vorige week met 1-3 gingen winnen op het veld van STVV, dus met Morioka, Bruno, Fall, Gholizadeh én Rezaei.

Rezaei scoorde het openingsdoelpunt na een fout van doelman Jackers. Foto: BELGA

Pirard lost

Arnauld Mercier koos bij Waasland-Beveren voor een meer behouden aanpak, maar opvallend genoeg: zijn achterlinie stond vrij hoog. Niet de slimste zet, leek ons, tegen jongens als Fall. Maar de bezoekers claimden wel het balbezit en het was Tshibola die de eerste kans over schoot. Fall werd al snel nadien diep gestuurd, maar zijn voorzet op Rezaei was net te hard. Een gewaarschuwd man is er twee waard, maar dat bleken loze woorden voor de Beverse defensie. Charleroi trapte de lange ballen, en de verdedigers van Beveren werden keer op keer in hun rug gepakt. Toen Gholizadeh dan eens van ver aanlegde, loste invallersdoelman Lucas Pirard de bal. Kaveh Rezaei was goed gevolgd en tikte door de benen van de goalie binnen. Voor de Iraniër was het zijn zesde goal in vijf wedstrijden.

Handrem

Beveren was aangeslagen: Bruno krulde een bal voorlangs, en Fall werd voor de elvendertigste keer diep gestuurd. Nu was zijn voorzet wel goed, en Rezaei tikte zijn tweede van de avond binnen. De bezoekers daarentegen kwamen niet meer aan kansen.

Fall liep de longen uit zijn lijf op zijn flank. Foto: BELGA

Arnauld Mercier schakelde na rust al snel over naar vier verdedigers, maar de inbreng van Agyepong, Kobayashi en Durmishaj bracht weinig zoden aan de dijk. Integendeel, het gevaar bleef op counters van de thuisploeg komen. Rezaei schoot voorlangs, Fall vergat alleen voor Pirard de bal binnen te leggen en Morioka verkoos een mogelijke assist boven een quasi zeker doelpunt.

De Carolo’s konden – wegens gebrek aan tegenstand – dan ook met de handrem op spelen. Woensdag volgt een zware klip in de beker tegen AA Gent, en zondag moeten ze naar Anderlecht. Waasland-Beveren kwam nog met een slotoffensiefje, maar de poging van Schryvers ging over en net voor affluiten raakte de ingevallen Durmishaj de paal. De Waaslanders blijven zo voorlaatste, en kunnen morgen bijgehaald worden door Cercle, dat op het veld van Standard speelt.