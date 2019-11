Zulte Waregem heeft tegen Eupen genoeg aan klasseflits Gianni Bruno

Eupen had nog niet verloren op West-Vlaamse bodem dit seizoen. De ploeg van trainer San José haalde er zelfs drie van zijn vier overwinningen. Zulte-Waregem maakt hier nu een abrupt einde aan en komt de top zes binnen.

Twee lichte prikjes van beide ploegen als opwarmertje aan de Gaverbeek. Bautista omspeelde Bossut op snelheid, maar besloot al struikelend naast. Bjordal deed het net iets beter in één tijd op een uitstekende diepe bal van Marcq. De Fransman kreeg opnieuw het vertrouwen van Francky Dury en leverde net als tegen KV Mechelen een solide prestatie. Hij bracht steeds rust aan de bal en koos niet altijd de gemakkelijkste oplossing. Een paar goeie diepe ballen wisselden eenvoudige breedtepasses af. De driehoek met Seck en Govea op het Waregemse middenveld lijkt vertrokken.

Bruno scoorde het enige doelpunt uit de partij. Foto: Photo News

Blessure Deschacht

Seck moest eens de meubelen redden toen Bautista gevaarlijk kwam opzetten, maar veel meer liet Eupen niet meer noteren in de eerste periode. Precies halverwege die eerste helft achtte Gianni Bruno zijn moment gekomen. Hij kwam naar binnen en van aan het hoekje van de rechthoek krulde hij de bal heerlijk in de verste hoek. Doelman De Wolf was kansloos op de zesde treffer van het seizoen van de flankaanvaller.

Vlak voor de rust schrok het Regenboogstadion nog even op. Na een ogenschijnlijk onschuldig duel met Bolingi bleef Deschacht kermend van de pijn liggen. De ouderdomsdeken van Essevee greep naar de onderarm en moest met de draagberry van het veld. De schouder van Deschacht bleek later gehavend te zijn. Marvin Baudry kwam in zijn plaats.

Olivier Deschacht moest de strijd noodgedwongen staken. Foto: BELGA

Bizar: dezelfde Baudry bleef in de rust in de kleedkamer voor Bürki. Hij kon niet verder na een kopduel met Bautista. De tweede helft opende met een vrije trap voor de thuisploeg. De Fauw dwong De Wolf tot een uitstekende redding op vrije trap. Even later dribbelde Bautista zich knap vrij, de kopbal van Bolingi likte de paal op zijn voorzet. Een swingend begin, maar de rest van de wedstrijd was al te vaak te rommelig. Milicevic kreeg wel nog een uitstekende mogelijkheid. De Bosniër kwam alleen voor Bossut, maar was onbegrijpelijk altruïstisch in de zestien. Hij kon nochtans zijn vijftigste doelpunt in onze hoogste klasse maken.

Top zes

Een hardwerkende Larin dwong nog twee goeie mogelijkheden af voor de thuisploeg, maar De Wolf stond telkens pal. Vooral de voetreflex van de jonge Belg op de harde knal van Larin mocht er zijn. In de slotfase had hij ook nog een parade in huis op de inzet van Bruno.

Eupen haalde een verdienstelijke 10 op 18 in zijn laatste zes wedstrijden, maar gaf niet thuis tegen Essevee. Ze blijven twaalfde met 16 punten. Zulte-Waregem komt door de overwinning de top zes binnen. De jongens van Francky Dury wippen over KV Mechelen.