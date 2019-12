Bezus en Yaremchuk rekenen af met zwak Zulte Waregem

Verwar ze niet met The Romans, een ter ziele gegane rockband. In de Ghelamco Arena kennen ze alleen ‘de Romans’, twee Oekraïners die niet voor een valse noot zorgden tegen Zulte Waregem (2-0). De ene Roman, Yaremchuk, doet dat wel vaker, maar de andere, familienaam Bezus, is pas een recente herontdekking.

Had Zulte Waregem al enige hoop om in Gent een kloof te slaan met KV Mechelen, de eerste concurrent voor een plekje in de top-zes, dan duurde die anderhalve minuut. Toen al werd die abrupt gesmoord door Roman Bezus. Seck wist de bal wel te ontfutselen van Yaremchuk maar kwam te laat om diens aanstormende landgenoot tegen te houden. De bal week licht af, 1-0. Een belangrijke goal voor AA Gent na de pijnlijke bekeruitschakeling in Charleroi. Ook gezien de afwezigheid van Jonathan David, in Canada waar zijn moeder plots overleed. De minuut applaus en de steun van medemaats en fans waren hartverwarmend. Dat de vervanger van de Canadees, de meest productieve speler van AA Gent, voor de tweede competitiematch op rij de ban breekt, is dat ook. Na zijn transfer vorige winter leek Bezus op een flop uit te draaien maar hij komt er nu toch door.

De Buffalo’s zaten meteen in een zetel en hoefden niet eens door te drukken om Essevee af te houden. Dury, die Deschacht maar ook in laatste instantie ook Govea miste, opteerde voor een 4-4-2, met Oberlin in steun van Larin. Bij de rust was de Zwitser al vervangen, samen met Bjordal, na een succesvolle sollicitatie voor ‘De Onzichtbare Man’. Een schietkansje voor Bruno en een afgekeurd doelpunt van Larin, meer kreeg Zulte Waregem niet voor mekaar. Een overigens terecht afgevlagd doelpunt, een van de drie (!) in de eerste helft. Ervoor werd ook Yaremchuk twee keer afgevlagd na het maken van de 0-2. De eerste keer duidelijk. De tweede keer dat hij offside stond, ging het wellicht over zijn teennagel. Kortom, zo nipt dat het goedgekeurd had kunnen worden. De uitdrukking ‘Driemaal is scheepsrecht’ bestaat ook in het Oekraïens. Op een passje van Odjidja – alweer heerser in het middenveld – maakte Yaremchuk de 2-0 dan toch een keer onside. Depoitre had de 3-0 moeten maken maar hij kopte de voorzet van Bezus naast.

Terug van weggeweest: Giorgi Chakvetadze. Foto: Photo News

Comeback Berahino én Chakvetadze

Met de inbreng van Zarandia en Berahino, die zijn comeback maakte na anderhalve maand afwezigheid, hoopte Zulte Waregem op een kentering. Die had gekund, had Jonathan Lardot de bal op de stip gelegd. Maar de ref bekeek, op aandringen van de VAR, handspel van Plastun maar zag er geen graten in. De match bloedde dood, ook omdat AA Gent te vaak in de buitenspelval van de Essevee-defensie tuinde. Yaremchuk maakte bijna nog een vierde goal die zou afgevlagd worden, maar hij stuitte op Bossut. Wel te vermelden is de terugkeer van Chakvetadze, die na zijn voorste kruisbandletsel bijna acht maanden geen match speelde. Bijna scoorde hij zelfs én kreeg hij een assist achter zijn naam, maar invaller Mbayo mikte op de paal. Met zijn comeback wordt het straks drummen in de basiself van Gent.

Bij de bezoekers kwam het enige wapenfeit ook van een Georgiër, zij het een minder fortuinlijke. Dury haalde invaller Zarandia er na een halfuur weer af. Pijnlijk maar dat was de hele avond al voor Essevee. Tegen dit AA Gent, met zijn oppermachtig middenveld, was het nooit opgewassen.