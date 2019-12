Zulte Waregem op een drafje naar kwartfinales na vroege rode kaart van STVV

Zulte Waregem moest niet diep in de tank tasten om zich te plaatsen voor de kwartfinale. Omar Govea nam twee goals voor zijn rekening. Een zwak Sint-Truiden, dat al na acht minuten met tien kwam te staan, kon daar weinig tegenoverzetten: 3-0.

Coach Francky Dury neemt de beker van België altijd serieus. Het blijft tenslotte de kortste weg richting Europees voetbal. Dat was ook te zien aan zijn basiself. Alleen Walsh en doelman Bansen kwamen in de ploeg, ouderdomsdekens Bossut en De fauw kregen rust.

Sint-Truiden kwam met veel vertrouwen naar de Gaverbeek afgezakt na de winst tegen Racing Genk. Maar de ambitie om door te stoten, was duidelijk iets minder. Yohan Boli was licht gekwetst en behoorde zelfs niet tot de selectie.

Rood voor Garcia

Het was Bruno die een eerste keer testte of STVV-doelman Schmidt wakker was, de Japanner ging goed plat. We waren nog geen tien minuten ver en de Kanaries stonden al met een mannetje minder. Pol Garcia haalde de doorgebroken Bjordal neer: terecht rood. Essevee verzilverde die situatie meteen. Via een enig mooie aanval opende Govea op Bruno, die verlegde het spel naar Bjordal. De Noor legde af op de inlopende Govea en de Mexicaan plaatste het leer in de rechterbenedenhoek: 1-0.

Essevee eiste het balbezit op, STVV loerde op de counter. Echt gevaarlijk was Zulte Waregem niet. Er zat te weinig snelheid in de combinaties en de laatste pass was te vaak onzuiver. Dury wond zich bij momenten op langs de zijlijn. Larin kwam nog dicht bij de 2-0, Schmidt pareerde zijn kopbal.

Na de pauze kreeg Larin opnieuw een goeie mogelijkheid, de Canadees mikte voorlangs. Net voor het uur snelde invaller Zarandia zijn tegenstander Janssens voorbij. De Georgiër bediende Govea die zijn tweede van de avond maakte. Dat Bansen voor het eerst in minuut 64 aan het werk gezet werd, zegt veel. De Duitser stopte een trap van Colombatto. Uiteraard pikte man-in-vorm Bruno ook zijn doelpuntje mee. De aanvaller scoorde al voor de derde opeenvolgende wedstrijd en heeft over alle competities samengeteld al negen goals.

Zonder echt diep te moeten gaan, was de kwalificatie een feit. Dat kan alleen maar een voordeel zijn met het oog op zaterdag. Dan trekt Essevee richting AA Gent waar het zijn ambitie als Play-off 1-kandidaat kan onderstrepen. Alleen zal het dan snediger moeten. Dit STVV was geen waardemeter.