Racing Genk fluitend voorbij zwak Waasland-Beveren

RC Genk had zaterdagavond geen kind aan een ontstellend zwak Waasland-Beveren. De Waaslanders werden met pijnlijke 4-1 cijfers huiswaarts gestuurd. Bongonda, Onuachu en Lucumi brachten de Limburgers voor rust op een comfortabele voorsprong. Berge diepte na rust de score uit. Het doelpunt van Vukotic was niet meer dan een eerredder.

Met Genk en Waasland-Beveren stonden er twee ploegen tegenover elkaar die de punten goed konden gebruiken. De Limburgers wilden de voeling met de top zes niet verliezen, terwijl de bezoekers uit het Waasland zich uit de degradatiezorgen wilden voetballen. Bij Genk stond Maarten Vandevoordt zoals verwacht tussen de palen. Hannes Wolf behield het vertrouwen in de 17-jarige doelman, al werd hij amper op de proef gesteld. Samatta en de lichtgeblesseerde De Norre begonnen op de bank. Bij Waasland-Beveren koos trainer Arnauld Mercier voor de derde week op rij voor een andere spits. Zaterdagavond kreeg Stefan Milosevic nog eens zijn kans, pas zijn derde basisplaats dit seizoen. Fiorin Durmishaj verdween van de basiselftal naar de tribune.

Afgeweken schot

Met Waasland-Beveren kreeg Genk zaterdag de ideale tegenstander over de vloer om het broze vertrouwen een deugddoende boost te geven. Onder leiding van het dartele duo Ito en Bongonda werd Genk al vroeg beloond voor de aanvallende intenties. Nadat een voorzet van Maehle afweek op het been van Vukotic opende Bongonda eenvoudig de score. Het was nog maar het tweede doelpunt in Genkse loondienst voor de duurste transfer tussen twee Belgische clubs.

Even later kroop de 24-jarige flankaanvaller in de rol van aangever. De boomlange Onuachu duwde aan de tweede paal eenvoudig binnen. Maar het werd nog pijnlijker voor Waasland-Beveren. Lucumi knikte moederziel alleen binnen nadat Dewaest vrijstaand mocht koppen. Wedstrijd gespeeld. De bezoekers lieten zich binnen het half uur gewillig naar de slachtbank leiden. Het was alsof we naar een herhaling van vorige week tegen Antwerp zaten te kijken, maar dan erger. Zwak, zwakker, zwakst.

Eerredder van Vukotic

In de tweede helft nam Genk wat gas terug, waardoor Waasland-Beveren tweemaal kon dreigen. De pegel van Koita vloog rakelings naast het doel van Vandevoordt. En Kobayashi was te verrast om een voorzet van Foulon in doel te verlengen. Maar voor het overige kende de Genkse doelman een rustige avond. Sander Berge diepte na rust de score nog verder uit, nadat hij te makkelijk mocht afwerken. Het doelpunt van Vukotic in het slot van de match was niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Door deze nederlaag blijft Waasland-Beveren achter met een pijnlijke nul op negen, met maar liefst 10 tegendoelpunten en amper een gemaakt doelpuntje. Genk blijft dankzij deze zege net achter de top zes kamperen.