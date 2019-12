Kortrijk domineert volledige match, maar bijt in het zand: Moeskroen geeft lesje in efficiëntie

Kortrijk lag bijna heel de partij boven, maar toch was het Moeskroen dat de drie punten meegriste in het Guldensporenstadion. Een dekkingsfout en een strafschopsgoal, meer hadden de Henegouwers niet nodig: 1-2. Kortrijk blijft na een 2 op 24 verweesd achter in de kelder van het klassement.

Er zat druk op de ketel bij Kortrijk. Met 19 op 54 de slechtste seizoensstart sinds de terugkeer naar eerste klasse. “Wie heeft KV Kortrijk gezien?” Het had een opsporingsbericht kunnen zijn dit seizoen. Het elftal leek in niks nog op de fluks voetballende spelers van vorig seizoen. Sinds Anderlecht was er beterschap op komst, Moeskroen leek de match van de wederopstanding te worden.

Vanderhaeghe had zijn ruit in het middenveld omgekeerd. Azouni als echte zes en Van Der Bruggen en De Sart die druk naar voren zetten. Het loonde. Al in de eerste minuut was het bijna raak. Ocansey bracht voor, Van Der Bruggen was goed geïnfiltreerd en schoot in één tijd pardoes op de paal.

Moeskroen zag sterretjes. Azouni bereikte Mboyo, Quéiros zat er nog net tussen. Mboyo verlengde een vrijschop van De Sart naast. Het bleek slechts uitstel van executie. Azouni bracht weer zo’n zwieper tot bij De Sart op links, hij bereike Van der Bruggen met zijn voorzet, die kopte tot bij Mboyo die koelbloedig binnenwerkte.

Kortrijk nam geen genoegen met de krappe voorsprong en wilde het ijzer smeden nu het heet was. Vasic hield Stojanovic met een geweldige save van een goal. Rusten met 1-0 dus. Het enige wat Kortrijk zichzelf kon verwijten was dat het Moeskroen niet dieper in het krijt zette. De Henegouwers hadden in de eerste helft maar een halve kans bij elkaar gevoetbald.

Meteen na rust volgde een koude douche voor Kortrijk. Corner van Ciranni en Olinga kon volledig vrijstaand binnentrappen, een gigantische dekkingsfout. Kortrijk liet zich niet van de wijs brengen en bleef dreigen. Gedaan met de stereotiepe diepe ballen van de voorbije weken, nu waren het gerichte crospasses gecombineerd met combinatiespel. Het bracht het normaal goed georganiseerde Moeskroen uit evenwicht.

Het leek wachten tot Kortrijk opnieuw de netten zou laten trillen. Ezekiel kwam héél dichtbij met een kopbal op de benen van Vasic. Aan de overkant ging Olinga aan het dribbelen in de zestien, hij ging neer na contact met Van Der Bruggen. De VAR riep Dierick en strafschop voor Moeskroen. Tegen de gang van het spel in bracht Perica de Henegouwers op voorsprong. De Kerels probeerden nog, maar het werd een gevleide zege voor Moeskroen. Kortrijk blijft zo in de degradatiezone hangen. Moeskroen zet Genk onder druk en springt er voorlopig over.