Gehavend Standard gaat na domme rode kaart onderuit, Waasland-Beveren springt weer weg van de laatste plaats

Standard zit in de hoek waar de klappen vallen. Na oliedom rood voor Goreux kwamen de Rouches op het Freethiel nog op voorsprong, maar gingen ze tegen een pover Waasland-Beveren toch kopje-onder: 2-1. De thuisploeg blijft zo in de stand Cercle Brugge, dat eerder op de avond ook won, voor.

Een match om ter slordigst, deze Waasland-Beveren – Standard. Een overvloed aan slordige passen, technische fouten en overtredingen. Is uw tijd u kostbaar, dan raden we u aan om alles wat zich voor de rode kaart van Goreux afspeelde door de te spoelen. Zelfs samenvattingen kunnen lang duren.

Net na het halfuur mocht Goreux inrukken na een uiterst bizarre fase. In een duel met Caufriez viel de 32-jarige middenvelder en sloeg hij na het neerkomen de bal met zijn hand in doel. Een oliedomme tweede gele kaart van een ervaren speler, die door de uitpuilende ziekenboeg van Standard – tien spelers ontbraken - nog eens zijn kans kreeg in de basis en nota bene de aanvoerdersband droeg. Zijn eerste gele kaart slikte Goreux tien minuten eerder na een forse tackle op Jubitana en was ook niet al te snugger.

Foto: Photo News

Lestienne breekt ban

Soit, nu dit gehavende Standard verder mocht met tien kon het weleens een zware avond worden voor de Luikenaars. Zelfs tegen dit armoedige Waasland-Beveren. Maar Lestienne opende vrij snel na de verbanning van Goreux de score. De Rode Duivel deed dat op aangeven van Gavory. Aanvankelijk werd de Franse back van de Rouches nog afgevlagd wegens vermeend buitenspel, maar de VAR keurde het doelpunt terecht goed. Waarom dat zo lang moest duren, is ons overigens een raadsel.

De thuisploeg ging de rust in met een 0-1-achterstand en in de wetenschap dat Cercle Brugge, de grote degradatieconcurrent, op voorsprong stond tegen Zulte Waregem. Het ontlopen van de rode lantaarn was de opdracht. Mercier bracht Milosevic in de hoop iets wat op doelgevaar leek te forceren. De Montenegrijn had op een blauwe maandag toch eens een hattrick gescoord op Sclessin, dus waarom niet?

Fout Bodart

Waasland-Beveren bleef offensief onmondig, maar kwam dankzij invaller Milosevic toch op gelijke hoogte. Op voorzet van Kobayashi nam de spits moederziel alleen in één tijd de bal op zijn linker. Bodart was kansloos: 1-1 zowaar.

De nervositeit bij de Luikenaars nam vervolgens met de minuut toe. Bodart haalde knap een knal van Kobayashi onder de lat vandaan en stond ook pal toen Sula vanuit buitenspelpositie voor zijn doel opdook. De Standard-verslikte zich daarna in een afstandsschot van Koita. Sula was er als de kippen bij om in de rebound de 2-1 binnen te werken. Het werd nog even pompen of verzuipen voor Waasland-Beveren, maar het hield stand. Stunten zonder echt goed te spelen, het kan. In Beveren draait het op dit moment toch niet om de manier waarop.