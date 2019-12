Charleroi speelt slechts gelijk in Henegouwse derby tegen Moeskroen, maar komt voorlopig op de derde plaats

Charleroi heeft de Henegouwse derby tegen Moeskroen niet kunnen winnen. De Carolo’s konden op het veld van de streekgenoot niet imponeren en leken zelfs lange tijd op weg naar een nederlaag. Rezaei redde in de slotfase nog een puntje voor de bezoekers: het werd 1-1.

Moeskroen tankte vorige week vertrouwen door na vier wedstrijden zonder zege eindelijk nog eens te winnen. Dat deden ze op het veld van KV Kortrijk (1-2). Coach Bernd Hollerbach zorgde voor slechts één wissel: Nathan De Medina nam centraal achterin de plaats in van Bruno Godeau, die nog maar pas vader is geworden. Bij Charleroi was er ook één wissel na de verloren bekermatch tegen Zulte Waregem: David Henen kwam opnieuw in de plaats van de geblesseerde Mamadou Fall.

Zwakke beginfase

Derbywedstrijden kunnen wel eens voor vuurwerk zorgen, maar daar hadden zowel Moeskroen als Charleroi aanvankelijk weinig zin in. Het enige noemenswaardige feit in het eerste kwart van de match was de blessure van rechtsback Joan Campins bij Moeskroen, waardoor Godeau na amper 12 minuten toch zijn opwachting mocht maken. De eerste echte kans kwam er pas na 25 minuten, maar het was wel meteen raak. Perica trapte eerst half naast een voorzet, maar enkele seconden later vond Ciranni wél het net na een nieuwe voorzet van Garcia. 1-0.

Foto: Photo News

Charleroi had geen echte reactie in huis. Pas vijf minuten voor de pauze kwamen de Carolo’s eindelijk eens de neus aan het venster steken. Eerst via een mislukte dribbel van Bruno, nadien via een afgeblokte vrije trap van Dessoleil. Het Henegouwse publiek mocht zich nadien binnen wat gaan verwarmen, in de hoop op een betere tweede helft.

Rezaei scoort in slotkwartier

De tweede helft begon goed voor Charleroi, want Rezaei dreigde meteen. De Iraniër liet na enkele minuten van dichtbij de gelijkmaker liggen. Maar daarmee stopte het zwart-witte offensief ook. Charleroi ontwikkelde amper kansen en kwam helemaal niet in de buurt van het niveau waarmee ze de laatste weken 23 op 27 pakten. Maar gaandeweg nam de druk toe en met nog een kwartier te gaan zorgde Rezaei toch voor de gelijkmaker. Verder kwamen de bezoekers niet. Perica zorgde in de slotfase bijna nog voor een Moeskroense zege, maar Penneteau had een uitstekende redding in huis.

Charleroi komt in de stand nu op plek drie terecht met 36 punten. Het laat wel de kans liggen om voorlopig op de tweede plaats te komen: die blijft in handen van Antwerp (37 punten). AA Gent en Standard volgen op één punt van Charleroi.