AA Gent blijft ongeslagen in eigen huis: Club Brugge verzuimt puike tweede helft te verzilveren

In een boeiende tweede helft dacht Club Brugge de drie punten mee te graaien in de Ghelamco Arena maar een ontketend AA Gent zette de scheve situatie nog recht. De bezoekers ontsnapten zelfs aan een tweede competitienederlaag toen de poging van Kums op de lat dwarrelde. De Buffalo’s blijven door dit 1-1-gelijkspel ongeslagen in eigen huis, terwijl blauw-zwart uiteindelijk best tevreden zal zijn met dit gelijkspel.

Jess Thorup had voor de wedstrijd kopzorgen. Nee, David verscheen uiteraard aan de aftrap. Wat had u verwacht? Maar de Deense coach van de Buffalo’s maakte zich wel zorgen over de inzetbaarheid van zijn aanvoerder. Odjidja sukkelde sinds vrijdag al met een lichte blessure en zou uiteindelijk pas na een ultieme test tijdens de opwarming groen licht krijgen van de Gentse medische staf. Bezus verhuisde hierdoor alsnog naar de bank.

Blauw-zwart kwam in volle sterkte afgezakt naar Gent en Philippe Clement kon naar hartelust personele keuzes maken. Zo koos de Brugse trainer uiteindelijk voor Tau, Ricca en Rits. Maar al snel bleek dat de bezoekers niet meteen hun galakledij hadden meegebracht naar de Ghelamco Arena waar de thuisaanhang met een immense tifo de sfeer in het stadion al vlak voor de aftrap op de juiste derbytemperatuur had gebracht.

Odjidja startte dus en liet zich al snel opmerken met een snedige versnelling en Roman Yaremchuk testte al even snel de vuisten van Mignolet. Even later waren het opnieuw deze laatste twee figuren die de hoofdrol opeisten, Mignolet duwde een prima schot van Yaremchuk in hoekschop. Maar toch bleek al vroeg dat Odjidja niet helemaal fit was: een slordige baltoets van de Gentse kapitein leidde Brugs balbezit in maar Plastun kon Tau tijdig afstoppen.

Meteen ook één van de weinige momenten waarbij de Zuid-Afrikaan zich positief liet opmerken. Voorts gaf de voormalige aanvaller van Union niet thuis in Gent. Clement aarzelde niet en haalde Tau nog voor de pauze naar de kant. De Ketelaere kreeg zijn kans aan de zijde van Dennis. Maar ondertussen was er bij Brugge ook onrust over Deli die na een ongelukkige botsing met David en Depoitre flink wat verzorging nodig had.

U merkt het. Voor rust was er meer aandacht voor de al dan niet kleine blessures bij bepaalde sterkhouders maar echt uitgespeelde doelkansen waren een schaars goed op een regenachtige zondagmiddag in Gent. Club Brugge kon niet bepaald imponeren maar aan Gentse zijde werden de spitsen te weinig in stelling gebracht. De flankvoorzetten van Mohammadi en Lustig bleven uit, waardoor de Brugsde defensie onder impuls van een indrukwekkende Mata makkelijk overeind bleef.

Na rust kwam bij de bezoekers Sobol alsnog in de ploeg voor Ricca die andermaal niet kon overtuigen. Brugge leek ook net iets scherper uit de kleedkamer te komen en toen Rits met een prima loopactie Owusu afschudde, bediende hij netjes De Ketelaere die de bal in één tijd voorlangs trapte. Gent antwoordde meteen: Odjidja speelde Depoitre prima aan, die vervolgens aflegde tot bij Yaremchuk die rakelings naast besloot.

En dan was het moment van Dennis aangebroken: de Nigeriaanse aanvaller ontsnapte aan de aandacht van de Gentse defensie en kopte de voorzet van een uitstekend ingevallen Sobol strak in doel (0-1). De ongeslagen status van AA Gent in eigen huis was duidelijk in gevaar en Thorup greep meteen in: Castro-Montes kwam in het veld voor een bijzonder bleke Lustig die een uur lang niet thuis gaf, terwijl even later ook Depoitre verrassend vroeg naar de kant werd gehaald ten voordele van Kvilitaia.

Vlijmscherpe reactie van de Buffalo’s

Gent ging nu nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker: eerst verzuimde Yaremchuk nog een prima rush van David te verzilveren en kort nadien was er een uitstekende parade van Mignolet nodig om Kums van een schitterend doelpunt te houden. Niet toevallig Kums want de voormalige Gouden Schoen was doorlopend de sterke man op het Gentse middenveld en vulde zo de leemte op die een Odjdija op halve kracht hier en daar liet.

Clement gooide meteen zijn derde troefkaart op tafel: Balanta verving Rits maar dan sloegen de Buffalo’s ongenadig toe: Yaremchuk speelde David aan en de Canadese aanvaller bediende netjes Odjidja die Mignolet met een geplaatst schot kansloos liet (1-1).

Brugge toch even van slag en de Buffalo’s roken bloed: Kums solliciteerde in extremis nog naar ‘doelpunt van het jaar’ maar zijn heerlijke poging belandde pardoes op de dwarslat. Dennis kreeg nog een ultieme kans maar de vermoeidheid woog duidelijk door en beide teams snakten naar het einde. Odjidja kreeg nog een applauswissel, Diatta werd in één fase nog tot tweemaal toe afgestopt door Kaminski maar uiteindelijk konden beide partijen toch met een goed gevoel de kerstdagen in.

In de tussenstand behoudt leider Club tien punten voorsprong op Gent, dat naast Charleroi derde blijft. Nummer twee Antwerp telt één puntje meer dan de Buffalo’s.