Vlap schenkt Kompany zijn eerste zege: Anderlecht tankt vertrouwen tegen Genk

Het is gelukt. Anderlecht won een competitiewedstrijd met Vincent Kompany 90 minuten in de basis. Tegen RC Genk zegevierde paars-wit verdiend dankzij twee goals van Michel Vlap: 2-0. De filosofie van Vince The Prince bleef overeind en zo is Play-off 1 nog niet helemaal uit het vizier.

Weet u wanneer Vincent Kompany zijn laatste competitiematch won? Dat was op 12 mei met Man City tegen Brighton & Hove. Jawel, met Anderlecht had Vince The Prince nog geen enkele competitiewedstrijd gewonnen waarin hij zelf meespeelde. Frustrerend. Door blessures en twijfelachtig spel was dat een lang half jaar voor hem. Het deed de fiere Kompany meer pijn dan hijzelf ooit zou toegeven. Zeven competitiematchen zonder zege.

Maar plooien deed de speler-manager hoegenaamd niet. Ook tegen Genk toonde hij wie nog steeds de baas was. Plots verdween Kayembe - toch Vercauteren zijn préféré - naar de bank en kwam Peter Zulj weer op het middenveld. Michel Vlap bleef eveneens staan. Voetballend vermogen werd verkozen boven de breekijzers.

Goal na 393 minuten

Het loonde, want Anderlecht sloeg weer aan het combineren. Zo was er plots een lekkere combinatie op de linkerflank tussen Chadli en Zulj die op de paal eindigde. Dat de Oostenrijker techniek heeft staat buiten kijf en dat kan Zulj etaleren als het niet te snel gaat. Hij speelde een goeie wedstrijd. We zagen bij momenten weer het flitsende Anderlecht van het seizoensbegin.

Dat was ook omdat RC Genk er geen al te intense partij van maakte, maar na alles wat we dit seizoen al meemaakten, gaan we niet muggenziften. Kompany was de patron en verstuurde heerlijke lange crosspasses. Doku deed zijn tegenstander pijn...Anderlecht was baas.

De thuisploeg liet ook niets aan het toeval over. Tijdens de rust werd zelfs opgewarmd met het hele team. Donderdag tegen Club Brugge kreeg Anderlecht 1 minuut na de pauze de 0-1 binnen. Dat mocht nu niet gebeuren. Scherp zijn was de boodschap.

Dat waren de Brusselaars en het was Vlap die de ban brak. Doku forceerde een opening op rechts en stak de Nederlander in het straatje. Met een overhoeks schot vloerde Vlap doelman Vande Voort. Voor het eerst in 393 minuten kon het Astridpark nog eens genieten van een Anderlecht-goal. In de vorige drie thuismatchen was RSCA namelijk doelpuntenloos gebleven. Men wist hier bijna niet meer hoe een treffer eruit zag.

Foto: BELGA

Maar dit keer werden de tribunes verwend. Genk zakte weg en Anderlecht duwde door. Met twee stevig backs - Cobbaut en Luckassen - eén meer ervaring had paars-wit eindelijk een goed evenwicht tussen jeugd en métier. Chadli zette zich nog maar eens door en knalde op de paal. Michel Vlap duwde de rebound binnen. Hij was de grote matchwinnaar en had niet meer gescoord sinds speeldag 1. Pa Jan Vlap kan weer beginnen te tweeten.

Bordeaux-shirts

Anderlecht is dus nog niet dood. Als ze bijgelovig zijn moeten ze misschien in het Bordeaux-rood blijven spelen. De Brusselaars voetbalden voor het eerst in hun derde outfit, want om het tij te keren zou een mens alles proberen. De fans zijn er weliswaar niet wild van, maar het levert blijkbaar wel succes op. Meer nog, omdat een rechtstreekse concurrent werd geklopt en clubs als Zulte Waregem, Moeskroen en Charleroi niet wonnen, is Anderlecht zelfs de winnaar van het weekend. Ze staan weer op 5 punten van Play-off 1.

De stijgende lijn moeten ze nu vrijdag wel doortrekken tegen de fysieke monsters van Antwerp. Maar eerst even genieten. Weet u wanneer Kompany - voor deze partij - een laatste competitiematch won met Anderlecht? Dat was 5125 dagen geleden. Op 10 december 2005 tegen Zulte Waregem. Die ban is alvast gebroken.