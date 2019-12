KV Mechelen besluit superjaar 2019 in stijl tegen een Moeskroen in kerstmodus

Met een één op twaalf leek Malinwa een fantastisch 2019 nog met een negatieve noot te gaan afsluiten maar na twee zeges tegen Oostende en Moeskroen kan het met een prima rapport de winterstop in. Geel-rood had op Le Canonnier – geholpen door een vroege treffer van Van Damme – op geen enkel moment een kind aan een Moeskroen in kerstmodus: door de 1-2-zege vertoeft het minstens tot vanavond alleen op plaats zes.

KV Mechelen knoopte vrijdag opnieuw aan met een zege en wou het memorabele voetbaljaar 2019 – waarin het de titel in 1B én de beker pakte - maar al te graag met een overwinning afsluiten. Wouter Vrancken rekende daarvoor op nagenoeg hetzelfde elftal dat Oostende met het kleinste verschil versloeg. Enkel Vanlerberghe verdween uit de basiself. Schoofs kwam zo in de ploeg. Bij Moeskroen verving Pietrzak op de rechtsachter de geblesseerde Campins. Coach Hollerbach was ziek en werd op de bank vervangen door zijn assistent Dennis Schmitt.

KVM meteen op rozen

Malinwa had er zin in op Boxing Day. Kaya stuurde meteen de uitgeweken Schoofs op rechts in het straatje. De Limburger legde handig terug op de volledig vrij inlopende Van Damme, die via een lichte afwijking op Queiros Vasic het nakijken gaf. Een droomstart voor de bezoekers, die Moeskroen meteen bij de keel grepen. Engvall dook gevaarlijk op in de zestien, maar zijn voorzet bereikte enkel de grijparmen van Vasic. Kaya kopte even later over.

Les Hurlus leken de kerstdis niet meteen goed verteerd te hebben en hapten naar adem. Garcia probeerde het met een flauw schotje, terwijl Storm Vasic tegen de grasmat dwong. Peyre kopte op hoekschop een half metertje naast. Aan de overkant was het vooral oppassen voor een bedrijvige Perica. Gelukkig was Peyre bij de pinken om de Kroaat het schieten te beletten. Vijf minuten voor de rust werd Thoelen voor het eerst aan het werk gezet, al pakte hij het schot van Van Durmen vrij makkelijk. De eerste helft leek af te stevenen op een 0-1 toen Schoofs de grote Boya – wat speelde hij een ongelukkige match - aftroefde in de lucht en Engvall in balbezit kwam. De Zweed vond Storm die opnieuw Engvall bereikte. Vasic raakte het leer nog lichtjes aan, maar Togui kon voor open doel zijn zevende van het seizoen binnen duwen.

Moeskroen schim van zichzelf

Na de rust kwam Malinwa opnieuw het best uit de kleedkamer, al leverde dat niet meteen doelgevaar op. Een voorzet van Kaya waaide aan alles en iedereen voorbij. Voor Moeskroen dreigde Van Durmen met een schotje. De thuisploeg bleek echter niet bij machte om een vuist te maken en was een schim van het elftal dat dit seizoen al 27 punten pakte. Ook sterkhouder Boya stapelde het balverlies op. Gelukkig konden Togui en Storm niet profiteren. De 0-3 hing in de lucht, Engvall krulde het leer naast, Van Damme schoot ietwat onbesuisd naast.

Schoofs geschorst tegen Standard

De ingevallen Tainmont was de volgende Mechelaar die het mocht proberen, maar ook hij mikte buiten het kader. In de slotseconden liep Rob Schoofs nog tegen geel aan, waardoor hij het duel tegen Standard mist. Uit de daaropvolgende aanval krulde Antonov nog de 1-2 in de winkelhaak, maar niemand van de ongeveer 1000 meegereisde Mechelse fans die daarom treurde. Indien Zulte Waregem vanavond niet wint van Club Brugge, sluit KVM 2019 af als zesde. Een plaats die binnen negen speeldagen recht geeft op Play-Off 1. Maar nu even genieten na een 2019 Grand Cru, nietwaar Kavé?