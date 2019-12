Bibberend Genk wint van Eupen en doet goede zaak voor top zes, ondanks de vele missers

KRC Genk heeft 2019 afgesloten met een verdiende thuiszege tegen Eupen: 2-1. Omdat te veel kansen de nek werden omgewrongen, betaalde Racing nog bibbergeld in de slotfase maar uiteindelijk volstonden goals van Ito en Onuachu en enkele knappe reddingen van Vandevoordt voor de volle pot.

Na de sof op Anderlecht wijzigde Hannes Wolf zijn basiself op drie plaatsen. Lucumi, Borges en Bongonda ruimden plaats voor Cuesta, De Norre en Samatta. Vier aanvallers moesten Eupen meteen naar de keel grijpen. Dat deden ze ook met snelle balwisselingen, waarbij vooral de enkele flanken van de bezoekers bestookt werden. Het snelle kantelen werd nog voor het kwartier beloond met een verdiende openingstreffer. Paintsil speelde gedurfd in op Berge, die meteen opende op Maehle. Zo kreeg Ito de ruimte én de pass, de Japanner kapte rustig naar zijn linker om De Wolf kansloos te laten met een plaatsbal (1-0).

Rechterflank

Het was geen toeval dat Racing de wedstrijd openbrak via zijn sterke rechterflank. Een wanhopig gesticulerende Schouterden kon onmogelijk in zijn eentje opboksen tegen het duo Maehle-Ito. Het leverde ei zo na d

Racing moest na een half uur het tempo laten zakken. De voorsprong na de eerste 45 minuten was niettemin verdiend, ook al prikte Eupen enkele keren gevaarlijk tegen op de counter. Bautista was de bal uit het oog verloren en vergat zo af te drukken in kansrijke positie. Vandevoordt ging gepast plat op een kopbal van Bolingi en Cools werd in blessuretijd afgefloten voor hands, vooraleer hij de bal tegen de netten duwde.

Zesde keer, goede keer

Genk kon met andere woorden voor een goed comfort een tweede goal gebruiken. Onuachu was er vroeg in de tweede helft dichtbij, hij kopte een voorzet van Ito net naast. Minuten later krulde Samatta een heerlijke poging net over het doel van De Wolf. Ook pogingen drie, vier én vijf leverden geen doelpunt op. Onuachu zag zijn kopbal op de paal stranden, De Wolf redde met een kattensprong de rebound van Samatta én de Tanzaniaan kopte nog steeds binnen dezelfde minuut naast.

Uiteindelijk werd de zesde keer, de goede keer. Een razendsnelle counter over Maehle en Berge belandde bij Ito, die aan de tweede paal de vrijstaande Onuachu vond voor het gemakkelijkste doelpunt uit zijn carrière (2-0)?.

Opnieuw bibberen

Match beslist, denk je dan. Tot amper minuut later Eupen uit het niets tegenscoorde. De vrijstaande Lazare kopte een voorzet van Beck onhoudbaar binnen (2-1). Zo werd het opnieuw bibberen, zeker nadat Ito een open kans de nek omwrong. De inlopende Cools kwam met een hieltje nog dichtbij de - weliswaar onverdiende - 2-2 maar een attente Vandevoordt liet zich opnieuw op geen foutje betrappen.

Zo kan de landskampioen alsnog met een opsteker het nieuwe jaar in. De top zes blijft in zicht maar Racing zal tegen de topteams moeten bewijzen dat het straks een ticket voor play-off 1 waard is.