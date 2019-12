Rode lantaarn Cercle Brugge in doffe ellende na nederlaag in Kortrijk, waar Kagelmacher opnieuw de verlosser is

Voor de tweede keer in één week was Gary Kagelmacher de verlosser van KV Kortrijk. Vorige woensdag deed hij het al in de beker tegen Union, op tweede Kerst ook in competitie tegen rode lantaarn Cercle: 1-0. Eén van de vele voorzetten kon de verdediger wel in doel verwerken en de Kerels zo goed als zeker het behoud bezorgen. Feest aan de Kouter. Voor Cercle eindigt het jaar zoals het begon: in doffe ellende.

Kerstvoetbal. Niemand is er zot van maar het werkt wel want het was aanschuiven op tweede kerst om het Guldensporenstadion binnen te geraken. Voor een zespuntenmatch, dat wel en het bestuur van Cercle was zo in de nopjes met de recente zege tegen Zulte Waregem dat ze voor gratis busvervoer hadden gezorgd. Zowat 600 fans in het uitvak was het resultaat. Ze zagen thuisploeg Kortrijk de bovenhand nemen met Faïz Selemani als smaakmaker. Na een maandenlange juridische strijd en blessures scoorde hij vorige zaterdag de winnende goal op Eupen en startte de gewezen spits van Union voor het eerst in de basis. De Kerels voetbalden dominant maar de Frans-Tunesische doelman Mouez Hassen kreeg al bij al weinig werk want in de zestien was het allemaal net niet.

En als het dan toch eens lukte zat er wel altijd een Cercle-voet of been in de weg. Zoals die van Stef Peeters die de voorzet van Ocansey voor de neus van Van der Bruggen in corner verwerkte. Misschien last van een volle maag denk je dan dezer dagen, maar bij voetbalprofs ligt dat anders. De meeste clubs hebben tegenwoordig voedingsspecialisten in de omkadering die duidelijk meegeven wat kan en wat niet. En bij Cercle trokken ze zoals geweten op kerstdag zelfs op afzondering naar het Parkhotel in Kortrijk. Zonder de geschorste rechtsachter Biancone zodat Bernd Storck noodgedwongen moest schuiven en Donsah centraal achterin dropte en Ueda deed opschuiven naar de rechterkant. De Duitser zweert bij 433 met voorin opnieuw Dylan De Belder, terug na maanden blessureleed en voorin een nuttige pion.

Maar Cercle kreeg het eerste halfuur geen voet aan de grond op het zware Kortrijkse veld. Er was een schot van Peeters dat naast ging en De Belder brak uit op een corner maar werd afgevlagd.

Onvermoeibare Kristof D’Haene

Cercle ging rusten met de wetenschap dat Waasland-Beveren op de Freethiel leidde met 1-0 tegen STVV. En in de tweede helft mocht de Veekaa ook nog eens richting spionkop spelen en dat scheelt een slok op de borrel, daarvoor hoeft het niet eens eindejaar te zijn. Met Kristofke D’Haene (ex-Cercle) heeft Kortrijk daarvoor bovendien de geschikte winger in huis. Al na een paar minuten was het van dat. De duizenden kelen gingen open en schreeuwden D’Haene naar de achterlijn maar gelukkig voor Cercle kon Coulibaly erger voorkomen.

Cercle speculeerde op één punt en de counter. Pas na 54 minuten konden de bezoekers de eerste corner afdwingen maar ook daar volgde geen gevaar uit. Intussen bleef Kortrijk het doel van Hassen bestormen.

Met de onvermoeibare Kristof D’Haene als onverbeterlijke aangever maar de afwerking was van een veel minder niveau. Dieptepunt op dat vlak was de 78ste minuut toen Hannes Van der Bruggen alleen voor doel slap op Hassen besloot.

Afgekeurde goal van Cercle

Cercle had dan wel al gescoord. Niemand die begreep hoe het mogelijk was maar na een rommelige fase voor de goal kon Stef Peeters wel nog de bal over de lijn duwen. Uiteraard waren ze door het dolle heen bij Cercle maar zoals in dit rampjaar al vaker gebeurde, was het buiten de VAR gerekend. Dylan De Belder had buitenspel gelopen en het feestje kon gestaakt worden. Dat van de Kerels had alsnog plaats. Faïz Selemani kan na nieuwjaar een meerwaarde worden en was het ook al afgelopen week.

En net zoals in de bekermatch vorige week tegen Union was het Gary Kagelmacher die de Kerels kon verlossen: 1-0 en Kortrijk zo goed als zeker gered. Voor Cercle is het licht in de duisternis weer ver te zoeken. Wat niet mocht gebeuren werd ook bittere realiteit: zelf verliezen én winst van Waasland-Beveren. De kloof bedraagt nu zes punten. Er zal een klein mirakel nodig zijn.