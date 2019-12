Waasland-Beveren zet operatie redding in na zege tegen STVV: eerste zes op zes van het seizoen

Waasland-Beveren duikt met een goed gevoel de winterstop in. De Waaslanders wonnen donderdagmiddag met het kleinste verschil tegen STVV: 1-0. Milosevic tikte het enige doelpunt van de match tegen de touwen na een blunder van doelman Schmidt. Dankzij deze zege zet Waasland-Beveren rode lantaarn Cercle Brugge op zes punten. Operatie redding is ingezet.

Kijktip: als u in deze drukke kerstperiode al weinig tijd hebt, bespaar u dan de moeite om de samenvatting van de match tussen Waasland-Beveren en Sint-Truiden te bekijken. Beide ploegen serveerden ons donderdagmiddag een festival aan slordige passes, verkeerde controles en slechte voorzetten. Neen, het was geen propaganda voor het Kerstvoetbal.

De manschappen van Nicky Hayen, wellicht zijn laatste match als T1 van STVV, eisten in de eerste helft nadrukkelijk het balbezit op. Maar veel dreiging leverde dat niet op. De bezoekers waren vooral gevaarlijk vanaf de rechterflank. Aanvoerder Botaka zoog de ballen naar zich toe, maar zijn voorzetten misten precisie. Na een klein kwartier kreeg Suzuki de eerste kans van de match. De Japanse aanvaller kapte zich goed vrij, maar besloot te centraal op doelman Pirard. Even later reageerde Caufriez attent om een voorzet van Botaka voor de neus van Balongo weg te werken.

Waasland-Beveren-trainer Arnauld Mercier moest noodgedwongen wisselen. Wiegel (blessure) en Foulon (uitgevallen tijdens de opwarming) waren niet inzetbaar. Agyepong en Jubitana verdwenen uit de ploeg. De thuisploeg kon enkel dreigen vanop afstand. Doelman Schmidt reageerde eerst attent op pogingen van Koita en Milosevic. Uit het niks kwam Waasland-Beveren dan toch op voorsprong. Badibanga vond geen oplossing en besloot ook maar eens op doel te trappen. Doelman Schmidt loste zijn poging, Milosevic was er als de kippen bij om de rebound in het lege doel te tikken. De Montenegrijnse spits had letterlijk nog geen bal goed geraakt, maar zijn naam stond voor de tweede match op rij wel op het scorebord.

Wie na rust beterschap verwacht had, kwam bedrogen uit. STVV ging wel op zoek naar de gelijkmaker, maar was veel te slordig in de afwerking. Dom balverlies van Badibanga luidde kort na rust een gevaarlijke tegenaanval in. Sousa trapte de kans uiteindelijk een metertje naast het doel. Nauwelijks enkele minuten later kwam Waasland-Beveren met de schrik vrij. Via de voeten van Caufriez kwam de bal in de voeten van Colidio, maar met een ultieme tackle voorkwam Vukotic de gelijkmaker. En Botaka, toch de gevaarlijkste speler bij STVV, zag zijn poging hoog over het doel verdwijnen. Waasland-Beveren kreeg ruimte om te counteren, zonder succes. Kobayashi stak Badibanga diep, Sankhon was goed gevolgd en duwde de bal nog in hoekschop. Ook invaller Agyepong trok zijn motor even op gang. Zijn poging hobbelde een metertje naast het doel. In het slot was het nog even bibberen, maar doelpunten vielen er niet meer.

Waasland-Beveren zet dankzij deze overwinning rode lantaarn Cercle Brugge op zes punten en komen tot op een puntje van Oostende, dat vrijdag nog speel tegen Charleroi. STVV blijft door deze nederlaag in de buik van het klassement hangen.