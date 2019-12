Club Brugge blijft ongenaakbaar in deze competitie: Okereke schiet weer wakker tegen Zulte Waregem

Bluvn Goan. Dat is de leuze van Club Brugge en dat doen ze. Blauw-zwart verpletterde Zulte Waregem met 4-0. David Okereke schoot wakker na een periode van droogte en scoorde twee keer en Vormer scoorde zijn eerste competitietreffer. Gelukkig nieuwjaar, Club.

LEES OOK. Is dit nog verantwoord? Na deze beangstigende botsing spelen Mata en Seck gewoon verder (voor even toch)

Het is pijnlijk, soms zelfs vernederend voor een ijdele voetballer: nog in de eerste helft gewisseld worden omdat je er niks of weinig van bakt. Philippe Clement durft het wel te doen. De Club Brugge-coach waagde het vorige week met Percy Tau op AA Gent en begin december - tijdens de bekerwedstrijd op Oostende - ook met David Okereke.

Zo’n speler moet daar altijd even van bekomen. Okereke speelde sindsdien maar 64 minuten meer en zat tegen Anderlecht zelfs niet in de selectie. En toch is het ergens ook heilzaam om even tot rust te komen. Wellness-therapie. David Okereke viel nu opnieuw in tegen Zulte Waregem en met twee doelpunten in drie minuten zette hij Club Brugge direct op 3-0. Lekker zo net voor de wintermercato waarin Club op zoek gaat naar een nieuwe targetspits.

De match was zo wel meteen gespeeld. Al was daar eigenlijk geen enkel moment twijfel over. Aan de rust konden wij ook best een massage gebruiken. Onze nek zat geblokkeerd met het hoofd gericht naar links. De thuisploeg was zo dominant dat er maar één helft van het speelveld werd gebruikt. Zulte Waregem trapte maar één keer flauwtjes op doel.

Mata geschorst tegen Anderlecht

Niet dat Club kans na kans creëerde. Essevee pakte uit met drie verdedigende middenvelders en plakte vaste bewakers op Vormer en Vanaken, waardoor die wat moeite hadden om het spel te maken. De Brugse middenvelders probeerden de bromvliegen wel weg te jagen door veel door elkaar te lopen, maar dat was niet zo eenvoudig. Het was zoeken voor Vanaken.

Leep als ze zijn wachtte Brugge dan maar op het foutje van Zulte Waregem. Die moesten het rooien zonder het geblesseerde defensieve duo Deschacht-Pletinckx en dat was allesbehalve een sinecure. Vervanger Marvin Baudry sloeg toch even in paniek toen Siebe Schrijvers in zijn nek zat en diens voorzet werd door Krepin Diatta in doel gegleden: 1-0.

Eigenlijk was het enige minpunt van de eerste helft dat Clinton Mata nog geel pakte en na de winterstop geschorst is tegen Anderlecht. Maar dat bedierf de pret niet. Na de pauze moest Francky Dury meer risico’s nemen. Hij wisselde Seck voor Bjordal - toch één defensieve middenvelder minder - maar dat loonde niet. Integendeel.

Vanaken had plots meer vrijheid en Club schakelde even een versnelling hoger. Zeker de tweede goal die hij aanreikte aan Okereke was knap. De Nigeriaan was hem ook dankbaar, want hij had al twee maanden niet gescoord, nu zit hij toch aan 9 competitiegoals.

Mignolet Gouden Schoen?

Club Brugge kan dus een heel prettig nieuwjaar beleven. Met 49 op 60 behalen ze maar liefst 81 procent van de punten en dat is fenomenaal. Ze zijn ongenaakbaar. Op 20 matchen slikte Brugge ook maar 8 tegengoals, waarvan slechts vier echte veldgoals.

Weet u trouwens hoe lang het geleden is dat een keeper de Gouden Schoen won? Wel: exact 30 jaar. In 1989 won Michel Preud’homme de trofee en hij was de enige doelman die het blinkende schoeisel ooit in de lucht stak. En wat als Simon Mignolet op 15 januari nu eens zou winnen? Niet op basis van deze match waarin hij toeschouwer was, maar wel omwille van zijn présence die Club zoveel zekerheid geeft. Het is maar een ideetje.

Ruud Vormer maakte het feest trouwens compleet met de 4-0. Zo heeft ook de Nederlander zijn langgezochte eerste competitiegoal beet.

LEES OOK. ONZE PUNTEN. Grote verrijzenis bij Club Brugge, centraal duo bij Zulte Waregem zwaar gebuisd