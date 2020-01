Anderlecht botst op Gouden Schoen Vanaken en verliest met 1-2 van Club Brugge in aangename topper

Club Brugge heeft in een aangename topper met 1-2 gewonnen op Anderlecht. Gouden Schoen Hans Vanaeken wiste de openingsgoal van de paars-witte debutant uit, en vooral de eerste was een pareltje.

Een grote verrassing in de basis bij Anderlecht: de pas 18-jarige Antoine Colassin mocht door de blessure van Roofe voorin plaatsnemen. Ook Amir Murillo maakte zijn debuut, de Panamees stond rechtsachter en zo was er geen plaats meer voor Marco Kana bij de thuisploeg. Bij Club verving Kossounou de geschorste Mata en stond Schrijvers in de ploeg in plek van de geblesseerde Diatta.

Paars-wit was niet van plan om – zoals in de beker in december – Brugge direct in de match te laten komen. Colassin kon al twee keer scoren in de eerste minuut, maar Mignolet en de lat stonden in zijn weg. Brugge reageerde na tien minuten: Dennis omspeelde de verdediging, maar Van Crombrugge stond pal. In de herneming keerde Kompany de poging van Okereke van de lijn. Na balverlies van Chadli kon Okereke opnieuw schieten, maar nu ging de Nigeriaan zijn schot voorlangs.

Anderlecht stond stevig op het middenveld, en nadat Zulj het duel won, kon Saelemaekers op wandel. Hij wachtte op het goeie moment op Colassin diep te sturen en die stak de bal naast Mignolet in doel. Wat een debuut voor de pas achttienjarige debutant!

Vanaken met een schicht

Het duurde tot op het half uur vooraleer Club Brugge de neus nog eens aan het venster stak, maar Okereke schoot onbesuisd over. Even later had Van Crombrugge geluk dat de omhaal van Vanaken recht op hem kwam, of de Gouden Schoen had zijn een gouden doelpunt achter zijn naam staan. Toch lukte het Vanaken misschien op een nog mooiere manier: Vormers vrije trap strandde in de muur, en Vanaken nam de bal heerlijk op de slof. Van Crombrugge dook nog, maar kon de bal enkel uit zijn netten plukken. Anderlecht miste vlak voor rust nog dé kans op de 2-1: Sambi Lokonga zette heerlijk voor, maar Saelemaekers tikte de bal net over.

Van Crombrugge redt de meubelen

Na rust begon de partij iets kalmer dan de eerste helft. Vanaken pakte uit met een flauw schotje dat Van Crombrugge makkelijk kon oprapen. Aan de overzijde kreeg Anderlecht enkele kleine kansjes, maar het leek alsof niemand op doel durfde trappen. Paars-wit kwam vervolgens op het uur erg goed weg, toen de pas ingevallen Openda de bal voorgaf en Dennis de bal enkel hoefde binnen te tikken. Maar Van Crombrugge redde de meubelen, niet voor de eerste keer dit seizoen.

Nadien kwam Anderlecht nog goed weg, toen Kompany en Van Crombrugge naar elkaar keken bij een lange bal die erg lang onderweg was en Dennis de bal naast het lege doel kopte. Anderlecht speelde met vuur: nu ging Kompany onder een lange bal door, maar Dennis werd te fel naar de zijkant gedwongen en besloot in het zijnet. Aan de overkant werd het ook warm, toen Mignolet een poging van Amuzu moest lossen, maar Chadli – als nummer tien vandaag – kon niet profiteren.

Net als Anderlecht opnieuw even leek in de match te komen, was Vanaken daar opnieuw: hij duwde een voorzet van de ingevallen De Ketelaere binnen. Paars-wit miste nog dé kans op de gelijkmaker, maar Amuzu trapte de bal op Saelemaekers die op de grond lag en zo ging de bal uiteindelijk naast.

Anderlecht doet zo met het oog op Play-off 1 een erg slechte zaak, zeker na de nederlaag van KV Mechelen vrijdag, terwijl Club met een comfortabele voorsprong aan de leiding blijft.

