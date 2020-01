Blunder Nicolas Penneteau kost Charleroi twee punten: Knowledge Musona scoort meteen bij debuut voor Eupen

Charleroi heeft op het veld van Eupen twee dure punten laten liggen. De Carolo’s kwamen al vroeg op voorsprong, maar na een blunder van doelman Penneteau kon Anderlecht-huurling Knowledge Musona meteen zijn eerste treffer voor zijn nieuwe club maken. Het werd 1-1 in het Kehrwegstadion.

Eupen begon de partij met een nieuw spitsenduo: Anderlecht-huurling Knowledge Musona mocht meteen zijn debuut maken bij de Panda’s, terwijl Flavio Ciampichetti opnieuw in de ploeg kwam. Zij vervingen Jon Bautista en Jonathan Bolingi. Bij de bezoekers kon coach Karim Belhocine op een vrijwel volledige kern rekenen: enkel Christophe Diandy ontbrak door een blessure.

Goal Fall (ex-Eupen), blunder Penneteau

Lang hoefden de fans op de Kehrweg niet te wachten op spektakel, want na amper vijf minuten stond het openingsdoelpunt al op het scorebord. Uitgerekend Mamadou Fall, vorig seizoen nog aan de slag in Eupen, zorgde namens Charleroi voor de vroege 0-1. De thuisploeg hoefde niet lang te wachten om weer langszij te komen. Meer zelfs: het kreeg de gelijkmaker cadeau van Charleroi-doelman Nicolas Penneteau. De Fransman trapte de bal zomaar in de voeten van Musona, die zo na amper 10 minuten voor een leeg doel al zijn eerste doelpunt in het Eupense shirt kon maken. Van een droomstart gesproken.

Foto: BELGA

Na de leuke openingsfase keerde de rust even terug in de Oostkantons. Charleroi was van slag na de bizarre gelijkmaker, maar probeerde zich al snel te herpakken. Eupen voetbalde intussen goed mee. Na een klein halfuur spelen volgde nog eens een grote kans, maar Massimo Bruno wachtte te lang met zijn schot. Kort voor de pauze volgde nog een handvol kansjes. Charleroi dreigde tweemaal via Gholizadeh - die het met een omhaal probeerde - en Rezaei, maar beiden konden niet scoren.

Partij verwatert in tweede helft

Na de pauze staken zowel Eupen als Charleroi de neus aan het venster. De thuisploeg deed dat met een gevaarlijk schot van Nils Schouterden, die de bal nét voorlangs mikte. Ook Cools nam Penneteau onder vuur, zonder succes. Aan de overzijde had ook Eupen-goalie Ortwin De Wolf zijn werk: Fall mikte recht op de doelman, terwijl Bruno van ver de bal een metertje naast ramde.

Na een interessant begin van de tweede helft verdween het vuur helemaal uit de partij. Beide teams slaagden er tot diep in de slotfase niet in om een echt gevaarlijke kans af te dwingen. Tot minuut 89: Penneteau moest alles uit de kast halen om een knal van de ingevallen Bolingi uit het doel te houden. Een scrimmage voor het doel van Penneteau in extra tijd leverde ook geen winnend doelpunt op: het bleef 1-1.

Charleroi komt door de zege voorlopig alleen op de tweede plaats terecht, maar het kan later op de avond AA Gent over zich heen zien wippen als de Buffalo’s winnen tegen Moeskroen. Ook Antwerp kan zondag boven Charleroi komen als het wint van Cercle Brugge. Eupen blijft dertiende met 20 punten.