Jonathan David en Vadis Odjidja redden slordig AA Gent uit de nood tegen Moeskroen, Buffalo’s wippen naar tweede plek

Ondanks een vroeg openingsdoelpunt van Depoitre leek AA Gent zich nog maar eens te bezondigen aan onnodig én duur puntenverlies tegen een stevig Moeskroen dat na rust verdiend langszij kwam via Osabutey. Maar toen de nood het hoogst was, stonden Odjidja en wie anders dan David op om de Buffalo’s uiteindelijk comfortabel naar de overwinning te stuwen. Opdracht volbracht, maar Thorup heeft met het oog op de komst van Genk toch wat werk.

Voor de eerste competitiewedstrijd van 2020 kon Jess Thorup geen beroep doen op Roman Yaremchuk (achillespees). Even leek de Deen de voorkeur te geven aan Chakvetadze maar uiteindelijk viel de keuze op Kvilitaia om de Oekraïner te vervangen. Voorts bleef Castro-Montes het vertrouwen van zijn coach genieten waardoor Lustig andermaal zich moest tevreden stellen met een bankzittersrol. Bij de bezoekers miste Bernd Hollerbach een rits spelers, zo ontbraken o.a. Allagui, Campins, Hocko en Bakic bij de Henegouwers.

Droomstart

De thuisploeg, die de laatste drie ontmoetingen met Les Hurlus verloor, nam een droomstart: nog voor het verstrijken van het openingskwartier loodste Kvilitaia zijn spitsbroeder Depoitre heerlijk subtiel door de buitenspelval van de bezoekers. ‘Lolo’ liet deze mogelijkheid niet liggen en bracht de Buffalo’s meteen op voorsprong. Moeskroen probeerde meteen te reageren en drong zelfs nadrukkelijk aan. Maar de Gentse defensie kon telkens nog net het gevaar verijdelen.

Gent probeerde af en toe tegen te prikken maar het was toch vooral Kaminski die zich enkele keren kon onderscheiden. Zoals bij een gedevieerde poging van Boya die de Gentse doelman slechts met enige moeite onschadelijk kon maken. Zoals wel vaker dit seizoen dommelden de Buffalo’s immers wat in na een vroege openingstreffer. Maar Moeskroen kon voor rust niet meer profiteren en liet de mogelijkheden liggen.

Na de pauze leek Gent de partij opnieuw in handen te nemen maar die dadendrang werd al snel een halt toegeroepen toen Odjidja net iets te laks reageerde bij een ingooi waardoor Pietrzak aan de haal kon gaan: de linksachter verstuurde een afgemeten voorzet op Osabutey die de bal netjes voorbij Kaminski knalde. De Buffalo’s waren toch even van slag en het thuispubliek morde na enkele slordige passes .

Sein voor Thorup om in te grijpen: Bezus kwam Owusu aflossen waardoor Kums op de zes belandde. En meteen volgde er een heerlijke Gentse aanval waarbij David netjes Depoitre bediende die in één tijd dan weer devieerde tot bij Kvilitaia maar de goed doorgelopen Georgiër besloot zowaar nog naast de kooi van de uitgekomen Butez.

David prikt er twee binnen

De motor van Gent sputterde nadrukkelijk maar toen Castro-Montes zijn aanvoerder, Odijdja, vrijspeelde in de zestien volgde zonder verpinken de aflegger tot bij David die Butez kansloos liet. En toen Butez zich even later verslikte bij een flankvoorzet van Mohammadi was David er opnieuw als de kippen bij om zijn tweede doelpunt van de avond binnen te tikken.

De ingevallen Chakvetadze werd door Odjidja nog heerlijk vrijgespeeld maar de Georgiër aarzelde net iets te lang en liep met de bal over de achterlijn. Het thuispubliek kreeg dan toch nog wat lekkers toegeworpen in het slotkwartier maar op de Gentse bank weerklonk bij Thorup ongetwijfeld een zucht van opluchting toen Laforge de wedstrijd affloot. Het gebrek aan scherpte bij zijn spelers na die voorspoedige start zal hem ongetwijfeld zorgen baren.