Waasland-Beveren doet onderin gouden zaak na zege tegen KV Oostende

De grote verliezer van KV Oostende-Waasland-Beveren is... Cercle Brugge. De rode lantaarn ziet het gat met de voorlaatst een puntje groter worden na een krappe zege van de ploeg van Mercier. KVO was dramatisch, maar heeft wel nog zeven punten voorsprong. Voor Waasland-Beveren kan het haast niet meer fout lopen.

Het nut van een winterstage: de meningen zijn verdeeld. De ene gaat graag trainen bij zachte Spaanse temperaturen, anderen verkiezen de heimat. KV Oostende gaf de non-believers zaterdagavond koren op de molen. Wat wàs dat? Het weekje Spanje had de Kustboys een zonneslag opgeleverd. Bad timing, want de komst van Waasland-Beveren gold tot nu al de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Na vier minuten stonden de jongens uit het Waasland al voorsprong na

Na amper vier minuten scoorde Milosevic de score. Foto: BELGA

een droge knal van Milosevic in de korte hoek van Ondoa. Die laatste deed weinig, maar ook Skulason had boter op het hoofd omdat hij de buitenspelval had opgeheven. Wat volgde, was pure drama. Skulason sukkelde lustig verder, Sylla had ruzie met de bal en de eigen benen. Bij de beste kans trapte hij... naast de bal. Akpala werkte tevergeefs hard, Sakala had weer zo’n typische offday. Het geheel - over een systeem kunnen we zelf niet spreken - was amper herkenbaar. Waasland-Beveren verwaterde ook na de vroege treffer, maar speelde nog letterlijk en figuurlijk in tinten grijs. Bij de kustjongens waren er geen lichtpunten: gitzwart.

Donderpreek

Gelukkig bestaan er donderpreken - wees maar zeker dat Van Wijk tijdens de rust de kleedkamer van KVO op stelten had gezet. Bij een thuisnederlaag wipte Waasland-Beveren over hen en kon Cercle mits puntenwinst tegen Antwerpen eens komen kietelen. Er was meer druk naar voor, en er kwam zelfs een gelijkmaker. Sakala werd diep gestuurd en werkte beheerst af in de bovenhoek, maar meteen werd hij ook terecht afgevlagd voor offside. Een tweede opinie van de VAR veranderde daar niets meer aan.

Van Wijk besloot in te grijpen en bracht Hjulsager voor Boonen. Die laatste bracht wat meer schwung en druk in de partij, maar concrete kansen leverde dat lang niet op. Sakala kreeg wel een schietkans, maar besloot voorlangs. Waasland-Beveren had zich tot dan vooral beperkt tot de voorsprong

De goal van Sakala werd afgekeurd voor buitenspel. Foto: BELGA

verdedigen. Een gevaarlijk spelletje, want er moest maar één bal goed vallen. Dat gebeurde bijna toen Vandendriessche een kleine tien minuten voor tijd vrij mocht aanleggen maar op... Sylla schoot. Zo wordt het wel heel moeilijk. Guri zag nog een goede kopbal gekeerd door Pirard.

Safe

Waasland-Beveren flikte het en komt op 20 punten, negen meer dan rode lantaarn Cercle Brugge. Zij lijken dus safe. Ook bij KVO zou er al veel moeten gebeuren, want de kustjongens hebben nog steeds zeven punten voorsprong als voorlaatste. Maar op speeldag 30 staat Cercle Brugge-KV Oostende gepland. Gezien het huidige niveau van KV Oostende zou die match wel nog eens van tel kunnen zijn.