Alleen maar goed nieuws voor Genk: cruciale zege, nieuwkomer schittert en Coucke houdt de nul tegen Zulte Waregem

In de strijd om de zesde plaats heeft Genk een uitstekende zaak gedaan. De Limburgers wonnen verdiend met 0-3 op het veld van rechtstreekse concurrent Zulte Waregem. Nog beter nieuws voor Genk: Gaëtan Coucke hield zich perfect staande in doel en nieuwkomer Kristian Thorstvedt scoorde bij zijn debuut.

Coucke kreeg door de blessure en operatie van Maarten Vandevoordt (elleboog) opnieuw zijn kans in het Genkse doel. Volledig nieuw bij de Limburgers: Thorstvedt. De Noorse wintertransfer kreeg de zware taak om de vertrokken Ally Samatta te vervangen achter de boomlange Paul Onuachu.

“Mij zal je niet horen klagen over de transfer van Samatta”, zei trainer Hannes Wolf vrijdag nog. En de Duitser – die doelde op het aanwezige aanvallende talent in zijn kern – kreeg nog gelijk ook. Thorstvedt startte wat zenuwachtig, maar kreeg in de 23ste minuut zijn allereerste doelkans in de Jupiler Pro League. De 25-jarige spelmaker liep uitstekend in op een afvallende bal en knalde de 0-1 in één tijd hoog in doel. Vieren deed hij met de handen aan zijn oren. “Hier ben ik, België”, leek de Noor te willen bedoelen. Het vertrouwen spatte er meteen vanaf, nadien dwong hij nog een vrije trap af met een Zidanneke.

Moeilijke avond voor Pletinckx

Ondertussen had Coucke zich onderscheiden met een puike voetredding op een snoeiharde knal van Gianni Bruno. Die kwam alleen in de zestien na een rush van Marco Bürki. Later stond hij ook goed opgesteld aan de eerste paal om een gevaarlijk schotje van Cyle Larin onschadelijk te maken. De Waregemse nummer 9 toonde zich verder weinig en werd – zeer tot zijn ongenoegen – vroegtijdig naar de kant gehaald.

Aan de overkant bezorgde Onuachu Ewoud Pletinckx een bijzonder lastige zondagavond. De Nigeriaanse spits was samen met een vinnige Junya Ito een gezel voor de Waregemse defensie. De Japanner gooide enkele gevaarlijke voorzetten in de zestien, waar zijn compagnon altijd weer voor paniek zorgde met zijn gestalte. Op een hoge bal van Joakim Maehle dwong een wringende Onuachu Sammy Bossut tot zijn eerste redding van de wedstrijd, terwijl Pletinckx nog maar eens zuchtte van opluchting.

Foto: BELGA

Genk domineerde niet, maar was duidelijk de betere van een al bij al mak Essevee. Het thuispubliek was de foute passes bij de ploeg van Francky Dury snel beu. Toen Damien Marcq de bal zelfs in de tribunes knalde, klonk het eerste boegeroep. Gelukkig was Bossut wel bij de les. De Waregemse doelman was tot tweemaal toe het eindstation voor Theo Bongonda, die voor het eerst terugkeerde aan de Gaverbeek na zijn transfer.

Coucke met assist

Dat Thorstvedt een meerwaarde kan zijn voor dit Genk, bleek in de eerste tien minuten na de pauze. De Noor liep twee keer slim tussen de lijnen en was vervolgens ook tweemaal gevaarlijk. Telkens op dezelfde manier. Aanpakken, draaien, klaar kijken en perfect in de loop spelen van een ploeggenoot. De eerste was Bongonda. Die vond Onuachu, maar de Nigeriaan knalde een uitstekende kans ver naast. De tweede was de opgerukte Sander Berge. De voorzet van de Noor kwam via Bossut bij Ito terecht en die moest de bal alleen nog tegen de netten werken: 0-2 voor Genk.

Zulte Waregem reageerde met een gevaarlijke kopbal van Ibrahima Seck, maar bleef vooral ploeteren op het eigen veld. Na een uur was de wedstrijd gespeeld. Coucke zag Onuachu de bal vragen en Bongonda een loopactie maken. De Nigeriaan liet de strakke bal van zijn doelman over zich gaan en zette zijn ploegmaat zo alleen op weg naar Bossut. Deze keer miste Bongonda niet en de 0-3 (plus een assist voor Coucke) was een feit.

Thorstvedt kreeg twintig minuten voor tijd een applausvervanging én een knuffel van zijn trainer. Debuut geslaagd voor de twintigjarige Noor bij Genk, dat virtueel weer in Play-off 1 staat. Ally Samatta zal in Engeland waarschijnlijk een vreugdedansje gedaan hebben. Dury daarentegen liep tegen z’n derde nederlaag op rij aan. En volgende week wacht alweer de Bosuil voor Essevee.