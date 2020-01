Standard klopt veerkrachtig KV Mechelen in eigen huis

Mechelen is Marbella niet. Toch breidde Standard een vervolg aan zijn uitstekende stage, waar niet verloren werd in de oefenmatchen. De Rouches klopten KV Mechelen met 2-3. De Camargo bracht Malinwa twee keer langszij, maar de ingevallen Avenatti nekte Mechelen in de slotfase.

Twintig minuten had hij nodig om zijn rekening in 2020 te openen. Op stage in Marbella bleek hij de snelste op de kartingbaan, maar op de snelheid van Nikola Storm had de middenvelder van Standard geen antwoord: Mehdi Carcela liet zijn been dan maar laconiek hangen en vloog in het boekje van scheidsrechter Alen. Opvallend: Preud’homme gaf de Marokkaan de aanvoerdersband na het plotse vertrek van Emond en de ziekte van Mpoku, maar het was Zinho Vanheusden die zijn troepen moed inpompte in het gebruikelijke cirkeltje voor de aftrap.

De Camargo knalde de eerste kans op Bodart Foto: Photo News

De peptalk van de jonge Belg inspireerde niet meteen: de eerste kans was voor de thuisploeg. De Camargo werd goed aangespeeld en knalde op de vuisten van Bodart. Standard reageerde via een goede voorzet van Lestienne, die caprioleerde tegen het brede lijf van Oulare. Even later kwam Amallah goed naar naar binnen, maar zijn schot(je) is veel te zwak om Thoelen te verontrusten. De doelman van Malinwa moest één minuut later wel goed tussenkomen op de lage schuiver van Bastien. Bij Mechelen verliep het allemaal een beetje stroef en werd aanjager Van Damme gemist op het middenveld.

Oh la la Amallah!

KV Mechelen kwam vlak voor de pauze wel nog eens goed opzetten: De Camargo kon een uitstekende voorzet van Vanlerberghe net niet binnenglijden. Het was even schrikken voor Bodart. In minuut 46 konden de Rouches uit het niets rekenen op de klasse van Amallah om toch met een voorsprong de rust in te gaan. Zijn aannemen, draaien en knallen benaderde de perfectie: het zou zomaar in de instructievideo’s op de jeugdacademie Robert Louis Dreyfus in Luik kunnen belanden. De Mechelse verdedigers deden niks verkeerd, maar ze hadden geen verhaal: een bijzonder knap doelpunt van de spits, zijn zevende van het seizoen.

Amallah scoorde een pareltje voor de Rouches Foto: Photo News

Meer panache in de tweede helft: Standard versierde onmiddellijk twee goeie kansen via Carcela en Vojvoda. De jongens van Wouter Vrancken reageerden vrijwel meteen: Van Cleemput zwiert de bal vanop de rechterkant perfect op het hoofd van De Camargo: Vanheusden en Oulare kijken iets teveel naar elkaar en de Braziliaanse Belg zorgt met een knappe kopslag voor de 1-1. De gelijkmaker luidde een sterke fase in de wedstrijd van de Mechelaars in: Storm brengt opnieuw uitstekend voor, de zeventienjarige Vranckx is van dichtbij te verrast om voor de voorsprong te zorgen. Ook Engvall waagde zijn kans vanop afstand, maar zijn schot mist precisie.

De Camargo brengt zijn ploeg in de tweede helft tot tweemaal toe langszij Foto: Photo News

Standard wroette zich terug in de partij. Lestienne haalde voor de eerste keer de achterlijn, Swinkels kan Amallah net genoeg hinderen om de Marokkaanse international het scoren te verhinderen. In minuut 69 is het dan toch raak: na een hoekschop belandde de bal bij Carcela, die de bal met zijn linker voor doel draait: niemand lijkt de bal te beroeren en de bal hobbelt in de verste hoek voorbij Thoelen. Standard op voorsprong, maar achter de Kazerne zijn ze woedend: de hoekschop voorafgaand aan de goal werd onterecht toegekend omdat Standardspits Oulare de bal als laatste raakte.

Veerkrachtig Malinwa, maar Avenatti beslist de partij

Gerechtigheid binnen vijf minuten, getekend: Igor De Camargo. Peyre kopte de vrije trap van zijn aanvoerder Kaya goed door en De Camargo was er als de kippen bij om zijn tweede van de avond binnen te werken. De thuisploeg kwam zo verdiend langszij, Standard had nog een kwartier om voor het eerst in 4 matchen nog eens met de overwinning te gaan lopen. De ingevallen Avenatti kopte eerst nog net naast, maar in minuut 87 was het wel raak voor Uruguayaan: hij kon tussen een handvol Mechelse verdedigers binnenduwen. Een deugddoende tweede goal voor de aanvaller die zijn ploeg de 3 punten lijkt op te leveren. Boljevic zorgde met een schicht bijna nog voor de 2-4: het trillen van de lat daverde tot op de hoogste plekjes in de tribune.

Een prima zaak voor Standard: de Rouches verankeren hun vijfde plaats en breiden hun voorsprong op KV Mechelen en de aanstormende ploegen voor play off 1 uit met minstens 4 punten. KV Mechelen mist de kans om een kloofje te slaan met Zulte Waregem en Racing Genk.