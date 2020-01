Club Brugge komt op veld van streekgenoot KV Kortrijk niet verder dan gelijkspel

Vier doelpunten, geen winnaar. Club Brugge leek in een zetel op weg naar de negende uitoverwinning van het seizoen, maar KV Kortrijk had amper vijf minuten nodig om een 0-2-achterstand goed te maken. Een slotoffensief van Club leverde niet meer op, waardoor Gent een klein beetje dichter sluipt.

Het viel te bekijken wie het meest fit uit de bekerwedstrijden was gekomen, al had Clement logischerwijs geroteerd met zijn ploeg. Mitrovic speelde voor het eerst sinds begin november nog eens een match, en ook De Ketelaere, Ricca, Balanta en Openda stonden in de basis. Bij Kortrijk moesten Kage en Ezekiel samen met Mboyo voor het gevaar zorgen. Club kende een droomstart: na amper acht minuten schilderde Vormer assist nummer 14 op het hoofd van Deli, die aan de eerste paal simpel binnen kon koppen. Het leek aanvankelijk zelf een avondje cruise control te worden voor blauw-zwart. Kortrijk voetbalde slordig en kwam moeilijk aan kansen. Het mocht ook Van Driessche danken dat Ezekiel niet met rood van het veld werd gestuurd na een schandalige trap op Ricca. Vreemd genoeg vond ook de VAR geel voldoende. Toen Ricca na een vlijmscherpe counter ook nog de 0-2 maakte, leek de match nog voor de rust gespeeld. Maar toen moest KVK de duivels nog ontbinden.

Op vijf minuten tijd - met de rust ertussen - hing Kortrijk de bordjes zowaar terug in evenwicht. Eerst had Mboyo net voor de rust raak getroffen na een prachtige voorzet van Kage, in minuut 47 liet de ingevallen Moffi Deli ter plekke en schoof hij de bal simpel langs Mignolet. Twee keer zag de verdediging bij Club er niet goed uit. Het ging plots stormen in het Guldensporenstadion: de dubbele wissel van Vanderhaeghe had prima uitgepakt. Toen Kage na een meesterlijke combinatie te zwak afwerkte op Mignolet, moest Club zelf eventjes voor een achterstand vrezen. De leider liet al dat geweld eventjes over zich heen rollen en nam de match op het uur terug zelf wat in handen. Dat leverde een prima kans op voor Ricca na doorzetten van De Ketelaere, maar de linksachter tikte de bal van dichtbij hoog over. Wat volgde was pingpongen: het spel ging goed op en neer zonder dat er één ploeg de wedstrijd eigenlijk volledig onder controle had.

Naar het einde van de wedstrijd toe moest Kortrijk opnieuw plooien voor het overwicht van de bezoekers. Jakubec moest KVK behoedden voor de 2-3 na een prachtige actie van De Ketelaere. Die kapte zich in de zestien prachtig vrij en besloot met links, maar de Kortrijk-goal pareerde prima. De rebound van Schrijvers belandde in de tribune. Het 18-jarig jeugdproduct van Club bleek de gevaarlijkste man voorin en verdiende eigenlijk een assist of een doelpunt. Toen hij nogmaals de achterlijn haalde, konden Okereke en Vanaken net niet bij zijn teruglegger. Een zenuwslopend slot moest over het eindresultaat beslissen.

De beste kans was zowaar nog voor Mitrovic. In een ware omsingeling kon hij helemaal alleen trappen op een afvallende bal, maar de verdediger is geen afwerker. Hij plaatste het leer torenhoog over en greep zich naar de haren. Een onderhoudende West-Vlaamse derby eindigde uiteindelijk op 2-2, waardoor Gent een beetje dichter in het spoor van Club Brugge komt.