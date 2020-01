Laifis schiet bijzonder matig Standard in MPH-time voorbij Oostende

Voor zijn 61ste kreeg Michel Preud’homme de drie punten, maar of de Standard-trainer er echt van genoten zal hebben? Nee, dat niet. Bataille leek Oostende zelfs op weg te zetten naar een knappe uitzege, maar dankzij late tegengoals van Vojvoda en Laifis kwamen de Rouches langszij.

Zouden de Standard-spelers jaloers geweest zijn op Paul-José Mpoku? De net vertrokken sterkhouder had eerder op de vrijdag zijn debuut gemaakt voor Al-Wahda. Een assist en dat met 21 graden Celsius op de thermometer. Op Sclessin lag de temperatuur onder het vriespunt. Het kwam het spel van de thuisploeg niet ten goede. Tel daar de erbarmelijke staat van het veld ook nog bij. Oh de winter is zo weer voorbij. Gelukkig.

Want inspirerend was het niet wat Standard liet zien. Veel slordigheden, amper tempo. Oostende speelde zoals je van Oostende kon verwachten, teruggetrokken en gokkend op de counter. Dat deed het best aardig. Vaak kregen de bezoekers de bal gewoon toegespeeld door de Luikenaars, maar meestal deden ze daar vervolgens weinig mee.

Het gevolg was dat we tot vlak voor het rustsignaal moesten wachten tot de eerste echte doelkans. Lestienne kopte slim in de loop door op Amallah, die over de goal mikte. Een paar tellen later kon Lestienne zelf vrij uithalen, maar stond Ondoa in de weg met een beenveeg. 0-0 bij rust.

Prachtgoal Bataille

De start van de tweede helft was nog veelbelovend voor Standard. Een schot van - de verder zeer bleke - Carcela likte de paal. Al snel hervielen de Rouches in hun fouten van voor rust en het stereotype lange balletje op Obbi Oulare. Oostende kon er zowaar een paar keer uitkomen. Sakala dreigde een eerste keer. Met een paar overstapjes stuurde Sakala Vanheusden het bos in. De Zambiaan knalde onbesuisd over.

De tweede keer was het wel raak voor de ploeg van Dennis van Wijk. Skulason rukte op en zette laag voor richting de inlopende Bataille, die knap raak trof. Sclessin was met verstomming geslagen. Na die knappe uitzege op KV Mechelen van vorige week leek Standard komaf te hebben gemaakt met de slechte reeks, maar een thuisverlies tegen Oostende zou de negatieve teneur snel terugbrengen. Al hield KVO, een ploeg die buitenshuis 0 op 24 pakte en deze competitie de nul niet kon houden, de voorsprong niet vast.

Redder Laifis

Vanheusden kopte eerst nog naast op een vrijschop van Amallah. Daarna moest Bastien het veld ruimen voor Avenatti, het was niet de spits maar Mergim Vojvoda die de gelijkmaker op zijn naam mocht schrijven. Na een combinatie met Carcela plaatste de Kosovaarse back met buitenkant rechts de bal heerlijk voorbij Ondoa: 1-1.

En Standard pakte zelfs de volle buit. Op de 61ste verjaardag van Michel Preud’homme won het in MPH-time. Kostas Laifis trapte met een lage schuiver van ver binnen. Een zwaar verdict voor KVO, drie punten extra voor Luik. Maar de prestatie van zijn team moet de Luikse T1 toch zorgen baren. Of gaan ze in Luik dan nog de transfermarkt op?

