Glansrijke Gentse zege in topper tegen RC Genk

In een bijzonder genietbare topper trok AA Gent glansrijk het laken naar zich toe tegen RC Genk. De Limburgers kwamen na een kwartier op voorsprong via Théo Bongonda, maar daarna ging het elftal van Jess Thorup op en over dat andere blauw-wit met doelpunten van Milad Mohammadi, ex-Kanarie Roman Bezus, Vadis Odjidja en Andersen Niangbo. AA Gent springt zo voorlopig naar een tweede plek, RC Genk blijft ook na zondag sowieso zesde.

Never change a winning team, dacht Hannes Wolf naar aanleiding van de topper in de Ghelamco Arena. De Duitse coach hield vast aan zijn winnende elf van tegen Zulte Waregem. Collega Jess Thorup gaf dan weer de voorkeur aan ex-Kanarie Roman Bezus ten koste van Giorgi Kvilitaia.

Foto: Photo News

Verdiende gelijkmaker AA Gent

In de Gentse mist stak de thuisploeg de eerste keer de neus aan het venster, maar Sven Kums geraakte aanvankelijk niet verder dan het zijnet. Aan de overkant was KRC Genk dan weer bijzonder efficiënt. Junya Ito wurmde zich al struikelend voorbij de Gentse afweer en na een ongelukkig balcontact van Kums werkte Théo Bongonda het leer voorbij een kansloze doelman Kaminski: 0-1. Halverwege de eerste helft vergat de Noorse nieuwkomer Thorstvedt de trekker helemaal over te halen voor RC Genk, Kaminski legde zich in de baan het schot.

Het was de voorbode van een amusante voetbalpot met doelrijpe kansen. Op het halfuur leek AA Gent op weg naar de gelijkmaker, maar scheidsrechter Erik Lambrechts annuleerde het Gentse feest. David, die in de baan van het schot stond, stond ook nipt buitenspel bij de loeier van Kums. De afwezige VAR had te kampen technische problemen. Vlak voor de pauze hingen de bordjes dan toch verdiend in evenwicht. Na een aflegger van David legde Milad Mohammadi zijn eerste in Gentse loondienst in het net: 1-1.

Foto: Photo News

Op en (vlot) over RC Genk

Hoe herstelde RC Genk van die late opdoffer? Tijdens de pauze bleef Wouters alvast achter in de kleedkamer. De Genkse middenvelder kwam in de eerste helft onzacht in aanraking met Kums en moest de strijd halverwege staken. De topper van de 23ste speeldag ging in de tweede helft gewoon op zijn eerdere elan verder. Beide doelwachters werd het vuur aan de schenen gelegd. Doelman Coucke moest al snel een tweede keer een bal uit het net vissen toen ex-Kanarie Bezus uithaalde aan de rand van het strafschopgebied: 2-1.

Even later kreeg Kaminski dan weer een bal van Sébastien Dewaest vol in het gelaat. Vervolgens moest de terug aanwezige VAR ingrijpen bij een derde Gents doelpunt toen David op slinkse wijze het leer meenam met de hand. Het verschil op het scorebord bleef zo één doelpunt. De bezoekers hoopten dat er in de slotfase nog een Limburgs doelpunt uit de mistige lucht zou vallen, maar het was de thuisploeg die nog een derde en vierde keer raak trof. Vadis Odjidja slalomde eerst door de Genkse verdediging en in de slotseconden haalde ook invaller Anderson Niangbo nog verschroeiend uit: 4-1. RC Genk droop teleurgesteld af, AA Gent vierde feest.

Foto: Photo News

AA GENT: Kaminski, Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi - Odjidja, Owusu, Kums (90’ Kvilitaia) - Bezus (67’ Niangbo), Depoitre, David (86’ Marreh).

KRC GENK: Coucke - Maehle, Dewaest, Cuesta, Uronen (85’ Paintsil) - Berge, Wouters (46’ Hrosovsky) - Ito, Thorstvedt (62’ Daehli), Bongonda - Onuachu.

DOELPUNTEN: 16’ Bongonda 0-1, 45’ Mohammadi 1-1, 52’ Bezus 2-1, 88’ Odjidja 3-1, 94’ Niangbo 4-1.

GELE KAART: 23’ Bongonda.

SCHEIDSRECHTER: Erik Lambrechts

TOESCHOUWERS: 18.144