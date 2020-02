Genk pakt tegen Charleroi dankzij heerlijk hakje drie gouden punten in de strijd om Play-off 1-ticket

Een wilskrachtig Racing Genk heeft Charleroi met het kleinste verschil verslagen: 1-0. Jere Uronen miste vroeg in de partij een strafschop, maar Patrik Hrosovsky zette dat nadien met een vernuftig hakje recht. De regerende landskampioen heeft zich door drie gouden punten iets comfortabeler in de top-zes genesteld.

Na het vertrek van Sander Berge diende Hannes Wolf uit te pakken met een exclusief middenveld. Carlos Cuesta schoof een rij naar voren om “campagnon de route” Dries Wouters gezelschap te houden. Séba Dewaest werd aan Jhon Lucumi gekoppeld. Vooraan verloor Kristian Thorstvedt zijn plek.

Bij Charleroi verscheen in vergelijking met de partij tegen Club Brugge Kaveh Rezai terug in de basiself. Bij zijn eerste speldeprik trof Racing Genk meteen raak. Maar Lardot floot de thuisploeg terug voor buitenspel van Joakim Maehle.

Penneteau stopt strafschop

Na een klein misverstand tussen Didillon en Onuachu mocht deze laatste aan de overzijde voor tweede mogelijkheid tekenen. Het schot van de Genkse spits was niet van hoge makelij.

Nog voor het kwartier kreeg Genk dé kans om op voorsprong te komen. Op een voorzet molewiekte Willems met de hand naar de bal. Strafschop uiteraard, maar Jere Uronen slaagde er niet om Nicolas Penneteau in de luren te leggen. Ook in de rebound kreeg Junya Ito de Fransman niet klein.

Hrosovsky met hakje

Ook in het tweede kwartier beheerste Genk de debatten. Maar door het drukke “werkverkeer” in de centrale as bleven echte doelkansen uit.

Uiteindelijk zou Genk beloond worden voor zijn niet aflatende werkijver. Maehle vond op rechts een opening tot bij de bedrijvige Ito, die nog maar eens door de Zebra-defensie kliefde. Het aangeven van Japanse hazewind werd door Patrik Hrosovsky met een vernuftig hakballetje voorbij Penneteau gewerkt.

Charleroi creeerde voor rust welgeteld één kans langs Mamadou Fall. Maar ook toen kon Thomas Didillon werkloos toekijken.

Genk zakt weg maar houdt stand

Na de pauze was de eerste grote kans opnieuw voor Paul Onuachu, maar de Nigeriaan stuitte op Penneteau. Dat was het sein voor de Karolos om enigszins op te schuiven in de richting van Didillon. Voor veel dreiging konden de bewoners van het Zwarte Land vooralsnog echter niet zorgen. Even voorbij het uur kon Kaveh Rezaei trekker dan toch eens overhalen. Het schot van de Iranier zeilde rakelings naast.

Ondanks de toenemende druk van de bezoekers, prikte Theo Bongonda aan de overzijde nog eens flink terug. In de slotfase zette de thuisploeg de partij goed op slot. Toch kreeg Theo Bogonda in de slotseconden de kans om Charleroi helemaal uit te tellen, maar hij faalde oog-in-oog met Penneteau.