Volwassen AA Gent zet leider Club onder druk na uitzege op Mechelen

Met dit AA Gent houdt men maar beter rekening in Play-off 1. De spelers van Jess Thorup brachten op bezoek bij Malinwa een masterclass ‘hoe werk ik een moeilijke uitwedstrijd af’ en hadden de Kakkers al voor het uur op een dubbele achterstand gezet. Bij Mechelen viel doelman Thoelen al heel vroeg uit toen hij zich bij het openingsdoelpunt van Bezus blesseerde. Dankzij deze 0-3-zege naderen de Buffalo’s tot op zes punten van Club Brugge dat zondagmiddag Antwerp ontvangt.

Terwijl Wouter Vrancken het vertrouwen bewaarde in de elf spelers die vorige week aan de aftrap verschenen in het mistige Charleroi, had Jess Thorup noodgedwongen twee aanpassingen moeten doorvoeren aan zijn basiself: Lustig en Kvilitaia kwamen in het team en vervingen Depoitre (voetblessure) en Castro-Montes (maagproblemen). Op de Gentse bank was er mede hierdoor plaats voor de herstelde Dejaegere en nieuwkomer Godeau.

Foto: BELGA

Voor de wedstrijd zorgden de fans meteen voor flink wat animo. De thuisaanhang had een immense tifo voorbereid om de Mechelse bekerzege van vorig seizoen nog eens extra in herinnering te brengen bij de Gentse bezoekers die op hun beurt dan weer flink wat fakkels bengaals vuur op het veld gooiden. Hierdoor kon de partij pas met enige vertraging op gang getrapt worden.

Maar die vurige prelude kreeg al meteen een vlammend vervolg in de openingsminuut toen Bezus een vrije trap mocht trappen: Thoelen verstapte zich bij het afzetten en kon de bal onvoldoende keren waardoor zijn ex-club al meteen op voorsprong kwam. Bij deze fase raakte de Malinwa-doelman schijnbaar ernstig geblesseerd. Hij werd vervangen door Castro die tussen de lijnen niet bepaald veel tijd kreeg om zich nog wat op te warmen.

Foto: BELGA

Daarvoor hanteerden de spelers in het eerste half uur van de wedstrijd een te hoog tempo en acteerden beide teams bijzonder gretig. Dat leverde een boeiende partij op met kansen voor de twee ploegen. De thuisploeg claimde – niet zonder reden – een strafschop toen de bal op de hand van Ngadeu belandde maar ref Boterberg zag er geen graten in. Aan de overkant kwam Castro dan weer goed weg toen hij nogal fors met twee voeten vooruit doorging op Bezus.

In het derde kwartier stapelden de akkefietjes en opstootjes zich langzaam op. Boterberg liep zelfs even een verbouwereerde Schoofs onderuit en leek even de greep op het wedstrijdgebeuren te verliezen toen de thuisploeg hun frustraties om enkele arbitrale ingrepen, botvierden op de Gentse ledematen. Tot zijn grote opluchting vielen er geen slachtoffers en konden de 22 spelers zonder averij gaan rusten.

En ook na rust was er meteen vuurwerk te bewonderen Achter de Kazerne. Eerst besloot David na een fraaie pass van Odjidja nog in het zijnet maar even later devieerde Kvilitaia een voorzet van Mohammadi tot bij de Canadese aanvaller en stond de 0-2 al meteen op het scorebord. Malinwa lag niet uitgeteld op het gras en reageerde meteen maar Swinkels kon een scherpe vrije trap niet in doel verwerken.

Foto: Photo News

Mechelen ging nu volop in het offensief: Kaminski ging goed plat op een poging van Storm in de korte hoek van de Gentse doelman. Ondertussen pakte Kums zijn vijfde gele kaart van het seizoen waardoor hij volgende week geschorst moet toekijken wanneer Anderlecht op bezoek komt in de Ghelamco Arena. Een partij die hij sowieso al niet mocht afwerken als “huurling”.

En na een nieuwe uitbraak van Storm was er opnieuw een fenomenale Kaminski nodig om de thuisploeg op een dubbele achterstand te houden. Beide coaches broedden ondertussen op offensieve wissels, Togui en Niangbo stonden al klaar langs de zijlijn maar eerst was er nogmaals een knappe voetreflex van Kaminski op een poging van andermaal Storm.

Foto: Photo News

Gent kreeg stilaan de partij opnieuw onder controle. Onder impuls van een magistrale Kums en een indrukwekkende Odjidja bleven de Buffalo’s al bij al makkelijk overeind. In het slotkwartier gooide Thorup ook nog eens Chakvetadze in de strijd. De offensieve weelde bij AA Gent is immens maar veel uitgespeelde kansen leverde dit niet meer op. Mechelen zinde op een slotoffensief maar de overtuiging ontbrak en ook op de tribunes ebde het geloof in een comeback langzaam weg. De Buffalo’s zetten in de toegevoegde tijd nog de kers op de taart met de 0-3 van Niangbo na een magistrale collectieve aanval

Foto: Photo News

.