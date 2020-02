KV Oostende neemt afstand van rode lantaarn Cercle na gouden driepunter tegen STVV

KV Oostende was tegen Eupen al in de eerste helft de betere ploeg maar twee treffers van aanwinst Niane werden afgekeurd. Iets voor het uur schonk Sakala met een geldig doelpunt de kustploeg dan toch drie gouden punten. Meteen de eerste oogst onder trainer Dennis van Wijk.

Kostic gaf het vertrouwen aan het elftal dat vorig weekeinde de maat nam van Moeskroen. Bij KV Oostende zijn er vier wijzigingen: Dutoit, Hjulsager, Vandendriessche en Niane in plaats van Ondoa Neto, Jonckheere en Ndenbe.

Niane, de enige KVO-nieuweling die al speelgerechtigd was, had beloofd verscheidene doelpunten voor KV Oostende te scoren. Hij is een man van zijn woord. Al in de vierde minuut omzeilde de Malinees na een actie van Sakala doelman Steppe en prikte hij het leder tegen de netten. De scheidsrechter had echter buitenspel opgemerkt en de VAR bevestigde dat. Iets later blokte Suzuki een schot van Sakala af. Doelman Steppe stopte een poging van Hjulsager.

Pas bij aanvang van het tweede kwartier tekende Coladio voor het eerste Truiense gevaar. Een flits op links maar compleet verkeerde richting bij de afwerking. Aan de overzijde toonde Niane na voorbereiding van Hjulsager opnieuw dat hij een knappe afwerker is. Maar opnieuw keurde ref Smet na overleg met de VAR de treffer van de Malinees af. Sakala zou onderweg in offside-positie nog het leder geraakt hebben. “Eèn, twèè, drieje”, scandeerde de Oostendse spionkop beleefd.

Iets voor de rust werd het hevig aan zee. Suzuki stopte ongestraft Hjulsager onder de mat. Wanneer Hjulsager weer rechtop stond, gaf Bushiri hem een kopstoot. Met slechts geel mocht Bushiri de ref danken.

KV Oostende houdt van goede gezegden zoals “derde keer, goede keer”. Nog voor het uur weggetikt was, nam Sakala voor de neus van Bushiri een lange bal mee. De Zambiaan sprintte richting Steppe en trapte vanop een nog flinke afstand het leder voorbij de keeper: 1-0. Twee minuten later verdubbelde het duo Sakala-Niane bijna de voorsprong. Sakala heerste op links, Niane vond twee keer Steppe op zijn weg en uiteindelijk belandde de bal via Sakala in het zijnet. Dat is voor De Bruyn en Colombatto het sein om meer weerwerk te bieden. Toch moest Dutoit zich pas in de 80ste minuut reppen. Hij stopte een afstandschot van Sankhon. In de rebound had Suzuki niet de beste inspiratiie. Iets eerder was een vluchtschot van De Bruyn ook al geannuleerd wegens buitenspel. In de derde minuut van de toegevoegde tijd hield Dutoit met een knappe parade Colombatto van de gelijkmaker. KV Oostende doet meteen een prima zaak in de strijd om het behoud.